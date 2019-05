Punta del Este paga millones para participar en regata mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



A más de un cuarto de siglo de la inédita experiencia del maxi velero “Uruguay Natural” en la prueba náutica “Whitbread Round the World Race”, el Yacht Club Punta del Este (YCPE) definió su presencia en la próxima edición de la regata de largo aliento “Clipper Round the World”, que tendrá además al balneario como su segunda etapa. La participación representa una cifra millonaria en dólares que asumirá el club y auspiciantes, aunque también se aguarda la participación del Estado.



Recientemente el comodoro de la institución, Juan Etcheverrito, notificó a las autoridades de la regata que el club se hará cargo de uno de los once veleros de la competencia. En próximos días los organizadores darán cuenta de la presencia del YCPE en la prueba, que largará en septiembre próximo desde el puerto de Liverpool.

Foto: Ricardo Figueredo

Se espera que la flota llegue a Punta del Este en octubre acompañada de los responsables de la competencia, familiares y amigos de los participantes, periodistas, tripulaciones de relevo. En total se aguarda que unas mil personas permanezcan algunas semanas en el balneario esteño hasta que se produzca la largada hacia la segunda etapa que unirá a Punta del Este con Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

“El Yacht Club Punta del Este tiene una hermosa tradición de recibir a las pruebas más exigentes del yachting mundial. De todo tipo. A vela y a motor. Llegó la hora de sumar la institución a esta prueba de largo aliento alrededor del mundo”, indicó Etcheverrito a El País.

“No solo el club recibirá a la prueba en su segunda etapa. Tendremos nuestro barco tal como ocurre con otras grandes ciudades del mundo”, agregó.



A juicio de Etcheverrito, es una gran oportunidad para mostrar a todo el Uruguay en una gran vidriera mundial.

Promoción turística.

Punta del Este, de esta manera, sumará su nombre y presencia en la regata, una de las tres más importantes del mundo, a otras ciudades que consideran a esta prueba como una forma de hacer conocer sus propuestas.



En las últimas semanas, tres de las principales ciudades chinas anunciaron que tendrán sus veleros. Se trata de Qingdao, Sanya y Zhuhai que se sumarán a otros centros urbanos alrededor del mundo que tendrán sus veleros en la regata.



En esta prueba de cuarenta mil millas náuticas de navegación, los organizadores son los propietarios de cada uno de los veleros. Son barcos denominados “Clipper 70”, idénticos y comandados por experimentados capitanes también designados por la propia organización.

Foto: Ricardo Figueredo

A diferencia de las pruebas de largo aliento alrededor del mundo, donde participan tripulaciones profesionales, en este caso se trata de personas de distinta procedencia dispuestas a vivir la experiencia de recorrer el mundo en un velero de 70 pies de eslora, poco más de 21 metros de largo.



Así, contadores, escritores, periodistas, ingenieros y personas de otras profesiones desembolsan una gran cantidad de libras esterlinas para formar parte de una de las tripulaciones, previo un curso de un duro entrenamiento.

Skkiper.

Las autoridades de la prueba, a su vez propietaria de las embarcaciones, asignaron al experimentado marino español Jerónimo Santos González al frente del velero del Yacht Club Punta del Este. Tiene 44 años y es oriundo de Galicia. Navega desde los siete años y forma parte de una familia con varias generaciones de marinos.



Él tendrá a su cargo conducir a su tripulación en condiciones de navegación muy difícil. Si bien cada tripulante paga por subirse a cada velero, el YCPE podrá asignar alguno al suyo.



En este caso, el contador Fernando “Nano” Antía competirá en esta prueba por segunda vez en su vida. El hijo del actual intendente Enrique Antía participó de la anterior prueba de la Clipper.

Foto: Ricardo Figueredo

Regata.

Esta prueba de largo aliento, no exenta de riesgos de todo tipo, fue creada en 1995 por el héroe británico Sir Robin Knox-Johnston y su actual directivo William Ward. La edición 2019/2020 partirá en agosto próximo desde el puerto inglés de Liverpool de Inglaterra. Los veleros pondrán proa a Punta del Este navegando alrededor de 12 mil millas náuticas.



La segunda etapa unirá a Punta del Este con Ciudad del Cabo en Sudáfrica. De este puerto los veleros zarparán hacia dos escalas en puertos australianos de Fremantle y Whitsundays.



Luego visitarán tres puertos chinos: Sanya, Qingdao y Zhuhai, ciudades que también tienen veleros en la prueba. Quedará cruzar el océano Pacifico, luego el canal de Panamá para dirigirse hacia Nueva York. La flota finalizará su navegación en el puerto de Liverpool.

Protagonistas. El Yacht Club Punta del Este definió su presencia en la próxima edición de la regata de largo aliento “Clipper Round the “World” .



Esto tiene un costo millonario en dólares, que las principales ciudades del mundo asumen para promocionarse como destinos. El comodoro de la institución, Juan Etcheverrito, fue quien hizo posible este hecho histórico para una ciudad uruguaya.



El barco que lleve los colores del país será dirigido por un experiente capitán español y entre la tripulación estará el hijo del intendente Enrique Antía, un joven marino.