Punta del Este y la ola de covid: varios comercios cierran o bajan su aforo por falta de personal

Restaurantes que cierran por falta de personal, hoteles que salen a buscar nuevos empleados en Montevideo para evitar quedarse sin servicio, edificios que quedan sin servicio de portero por falta de suplentes, eventos empresariales cancelados, otros que postergan sin fecha, y veraneantes que vuelven a las fiestas privadas en sus casas como precaución para evitar salir a los bailes multitudinarios organizados en el este.

Punta del Este vuelve a surfear una intensa ola de coronavirus ante la propagación a gran velocidad de la variante ómicron. A diferencia del verano pasado, la alta vacunación permite que las consecuencias sean manejables en el plano sanitario.



Sin embargo, crece la preocupación de los operadores turísticos por la atención al público, ya que la vertiginosa escalada de contagios obligó a varios empresarios a cerrar las puertas.

El banco Itau decidió suspender su cocktail fijado para el jueves 13 a las 19 horas en la Estancia Aguaverde de Maldonado por “motivos sanitarios”. “Ante el aumento de casos positivos de Covid y por prevención, decidimos suspender el encuentro del jueves 13 de enero. La salud de los invitados es nuestra prioridad. Esperamos volvernos a encontrar pronto”, informó el banco a sus invitados.



Pero no fue el único. La Posada Ayana suspendió el evento Xtreme previsto para el jueves 6 de enero. Se trataba de un sunset con música en José Ignacio, que se reprogramó para el final de esta semana.

“Tengo al equipo muy cansado”, comentó el jefe de cocina del restaurante I’marangatú a uno de sus encargados ya el 1 de enero. El arranque de temporada fue frenético para la mayoría de los comercios y restaurantes. La altísima demanda y movimiento, en momentos en que la variante ómicron se propagaba a gran ritmo, disparó los contagios no solo de los veraneantes, sino también de los trabajadores.



Ya el 4 de enero varios encargados de comercio buscaron desesperadamente nuevos empleados en la capital. Otros dividieron a su personal en burbujas para evitar que un contagiado afectara a todo el personal.

Aun así, varios emprendimientos sufrieron los “golpes” del virus. Virazón, clásico restaurante del puerto de Punta del Este, primero debió reducir la cantidad de mesas a atender, y luego se vio obligado a cerrar el local hasta recuperar a su personal infectado y contratar nuevos para acelerar la reapertura. El restaurante 481, en Pedragosa Sierra, tomó la misma decisión. “Estamos cerrados por COVID. Abrimos el jueves si Dios quiere”, comentaron.



En La Huella, el exclusivo parador de José Ignacio, la cantidad de contagiados llevó a bajar el aforo.



“La imagen que menos gusta”, es el pie de foto que Atrevida Pizzería publicó en sus redes del horno a leña apagado y cerrado. El local de Punta del Este anunció el cierre parcial por falta de personal por contagios. “Con más salud y energía volveremos pronto”, anunciaron.

La pastelería Au Chocolat también anunció el viernes 7 el cierre de su local. “Vamos a permanecer cerrados hasta nuevo aviso siguiendo los protocolos covid”, publicaron en sus redes. Esta semana vuelven a abrir y ya están tomando pedidos.



La Picniqueria, una panadería, rotisería y café de autor, cerró por falta de personal. La mayoría de sus empleados se contagiaron de coronavirus, pero hoy vuelve a abrir tras recuperar personal.

Trabajar sin miedo pero con doble tapabocas



“Que nos dejen trabajar un poco más, que se necesita mucho”, comentó Maycon, que se desempeña como portero en un complejo de edificios en Punta del Este. La reunión de Lacalle y Salinas preocupó a operadores. Sin embargo, no se anunciaron medidas de restricción. Ante la aparición de síntomas como dolor de cabeza, cansancio, y fiebre luego de concurrir a grandes fiestas, algunos jóvenes han empezado a optar por no testearse. Ante esto, varios restaurantes de Punta del Este, La Barra y José Ignacio pidieron a su personal extremar aún más los cuidados y utilizar doble tapaboca, pero no dejar de trabajar.