Proyecto de hotel en La Barra genera resistencias de vecinos

El proyecto de hotel a construirse en la margen Este del arroyo Maldonado despertó la resistencia de un grupo de vecinos y organizaciones locales que se resisten a la anuencia concedida por la Junta Departamental para su construcción.

Un vecino de la zona, Edison Pallas, recordó que en los años noventa el contencioso generado por la presencia de la discoteca "La Morocha" —donde se levanta el edificio Delamar— culminó con un acuerdo con el gobierno departamental y cuatro vecinos que interpusieron una demanda.

Los citados vecinos iniciaron el juicio contra el gobierno departamental por la presencia de la recordada discoteca, que culminó con un acuerdo entre las partes. Si bien los reclamantes ganaron el litigio, acordaron no cobrar la suma reclamada: US$ 1.600.000. Aceptaron, durante la gestión del entonces intendente Oscar de los Santos, que la Intendencia no permitiera la instalación de comercios en la manzana Nº 80 de La Barra, delimitada por la avenida Eduardo Víctor Haedo y el arroyo Maldonado.

Pallas dijo que el acuerdo entre las partes tiene fuerza de sentencia, porque el mismo fue homologado por el juez que intervino en el litigio. Por esta razón, el lunes la sede judicial fue informada de la resolución de la Junta Departamental de Maldonado de conceder la autorización a la Intendencia para que permita la construcción del complejo hotelero. De forma paralela, se juntan firmas para presentar ante el gobierno departamental.

"A partir del jueves tenemos 15 días para juntar las firmas. También se están juntando firmas digitalmente en la página Change.org, que solo tienen un valor simbólico. Y en dos días teníamos casi 1.700", dijo Pallas a la emisora FM Gente, al recordar que se necesitan 1.000 firmas para reclamar.

"Nos apoyan todos. Porque nos están cortando la mitad de la postal de La Barra. Y no creemos cuando nos dicen que va a ser transparente. Lo mismo nos dijeron cuando hicieron Delamar", insistió.

Como informara El País, la Junta concedió el martes 14 de agosto la anuencia solicitada por la Intendencia para habilitar la construcción del hotel en la faja comprendida entre la avenida Eduardo Víctor Haedo y la margen Este del arroyo Maldonado.

Mayorías.

La iniciativa fue votada por veinticuatro ediles en veintinueve presentes. Contó con el voto de los dieciséis ediles blancos y los ocho que responden al diputado frenteamplista Darío Pérez. Los dos ediles del Partido Colorado no ingresaron a la sesión y los dos que responden al exintendente Oscar de los Santos se opusieron a la hora de votar. Otros tres ediles tampoco votaron el proyecto.

La propuesta apunta a la construcción del Delamar Suits Hotel, un complejo de cuarenta habitaciones de cincuenta y cinco metros cuadrados de superficie. En la planta baja, además de diez suites, se construirá el lobby y un restaurante no solo para los huéspedes, también para otros clientes. El hotel estará abierto durante todo el año y la gran superficie de sus habitaciones fueron diseñadas para incluir cocinas. El edificio se levantará en planta baja y tres plantas más en el predio lindante con el edificio Delamar, obra del mismo empresario, Enrique Etchebarne Bullrich. La construcción demandará una inversión de unos 14 millones de dólares.