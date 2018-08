Prorrogarían el vencimiento para deudores de patente

Unos 50.000 propietarios de vehículos se adhirieron al Plan de Regulación de Adeudos del Sistema Único de Cobros Vehiculares (Sucive). El plan venció a la medianoche de ayer y hoy se podría aprobar una extensión de 10 días.

El directorio del Sucive tiene previsto reunirse en esta jornada para analizar una eventual extensión, según anunció ayer a El País el intendente de San José, José Luis Falero, integrante de la comisión que dirige el sistema recaudador.

Los beneficiarios del convenio pueden acceder a una financiación de 60 cuotas mensuales en Unidades Indexadas. Además, se podrá reliquidar las deudas con un 5% de multa que se actualiza por el Índice de Precios al Consumo (IPC).

"Hemos recibido una serie de inquietudes de colegas intendentes ya que hubo algunos días en que el sistema estuvo caído y algunas intendencias tuvieron que cerrar por la alerta roja. Por eso han pedido que se extienda 10 días más la inscripción de los convenios, no es una prórroga", explicó Falero.

Una vez cumplido ese plazo comenzará el proceso de fiscalización. Para la tarea el Sucive incorporará un automóvil con cuatro cámaras, que puede fotografiar hasta 250.000 chapas en un solo día.

"Se va a alquilar un móvil que va a fiscalizar patentes en todo el país. El vehículo va a ir constatando los vehículos que están circulando con deuda de patente. De esta forma se va a controlar y fiscalizar en todo el país de forma regular de acuerdo a los criterios que fije el Sucive", indicó a El País el jefe comunal maragato.

Falero destacó que los 50.000 convenios alcanzados hasta el momento representan la "mayor adhesión en comparación con los planes anteriores, ha sido muy exitoso".

El pasado mes de julio fue el de mayor recaudación desde la creación del Sucive como consecuencia de la implementación del plan, según confirmaron fuentes del Congreso Nacional de Intendentes.

El jefe comunal aseguró ayer a El País que el siguiente paso del Sucive es atender la situación del transporte de carga. "Es un sector que tiene un importante endeudamiento, hay camiones que nunca pagaron la patente", dijo.

El plan del Congreso es firmar convenios con BPS y DGI que permitan cruzar la información de unos 70.000 camiones inscriptos, la mitad se dedica al transporte de carga, el resto trabaja en el mediano porte.

Deudas.

Si bien no hay un número preciso sobre los vehículos que circulan en el territorio, los técnicos del Sucive estiman que existe una morosidad cercana al 9% entre los de 2012 a la fecha y del 18% si se suman los empadronados an-tes de ese año. De acuerdo a esos cálculos, habría unos 180.000 vehículos en condiciones de sumarse al plan. Esto no incluye las motos, que son una parte muy importante del parque automotor del Uruguay, estimado en 2.500.000 unidades, de las cuales aproxima- damente la mitad son autos y camionetas. El Sucive recauda US$ 500 millones por año.