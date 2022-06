Proponen matar a perros de la calle y eliminar “eso que es una plaga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El consejero de la Federación Rural Emilio Mangarelli propuso este lunes atrapar a los perros que se encuentren en la calle, llevarlos a una perrera y, si en una semana no aparece su dueño, "eliminarlos".

“(En el interior del país) la gente sale a caminar con palos por los ataques de los perros”, aseguró, y manifestó que “es una barbaridad” que no haya una solución para la problemática.



“La solución es clara. Tiene que existir la perrera, trabajada por las intendencias con apoyo del Ministerio de Ganadería”, dijo en conversación con Subrayado (Canal 10).

“Perro que se encuentra en la calle, perro que se atrapa. Se lleva una semana a la perrera, donde viven los perros —no entiendo por qué no se puede decir perrera—. Si aparece un dueño, perfecto, se le devuelve el perro y se le cobra una multa; ahora, si no aparece nadie, el perro se elimina”, propuso.



“Los productores tienen las herramientas que les da el Código Rural, que es un perro que está atacando a su ganado y que es una amenaza, el productor puede eliminar a ese perro. Y así lo fuimos haciendo, lo que pasa es que no había tanto perro callejero que se iba para el campo a vivir”, puntualizó Mangarelli.

“Hay que ver la desazón de un productor cuando ve su majada toda mordida, diezmada”, comentó. En este sentido, enfatizó: “Hay que ver la cara también de una señora que le tienen que dar 20 puntos porque (los perros) la tiraron en la calle, ¿Qué le contestamos a esas personas?”.



“Hay que buscarle la forma de darle muerte a eso que hoy es una plaga”, concluyó el consejero de la Federación Rural.