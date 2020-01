Proponen ideas para el mercado inmobiliario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado electo Rodrigo Blás, candidato a la Intendencia de Maldonado, dejó a estudio del presidente electo Luis Lacalle Pou y su equipo una propuesta para reactivar el mercado inmobiliario y dinamizar la construcción.

La misma consiste en habilitar créditos hipotecarios a personas no residentes, que no perciben ingresos en Uruguay, lo que permitiría la compra de inmuebles a plazo, una modalidad utilizada en la mayor parte del mundo y en especial en los destinos turísticos y residenciales. En la actualidad, la normativa exige que los no residentes acrediten ingresos en nuestro país, lo que evita que muchas operaciones se concreten.

Blas señaló que “si les damos las facilidades que encuentran en otras partes del mundo, muchos de nuestros visitantes se convertirán en compradores de nuestros inmuebles. A mayor venta, mayor construcción, por lo que logramos así la reactivación de dos ramas económicas importantísimas para la economía de nuestro país.



La medida, que fue bien recibida por el presidente electo, será elevada para consulta a sus equipos jurídicos y económicos, y cuenta con el apoyo de las gremiales vinculadas al sector.



La opinión de los privados.

Consultado el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill, manifestó tener una opinión favorable acerca del crédito hipotecario a no residentes. Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Daniel Zulamian, coincidió en la necesidad de generar una política de tratamiento a los no residentes para la compra de inmuebles, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica regional y la caída en el volumen de obras desde 2015.