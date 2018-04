Proponen clases para infractores de tránsito

El edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón envió una minuta de aspiración a la Intendencia de Montevideo para que se cree una dependencia dedicada a impartir enseñanza a los conductores reincidentes que cometen infracciones graves de tránsito.



El edil dijo a El País que se reunió con Arturo Borges, experto en el tema y director de Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), “quien le dio el visto bueno al proyecto, ya que los conductores una vez que obtienen su libreta no pasan nunca más por una prueba”.



“Se podría incorporar a esta repartición a los inspectores, que luego de la instalación de las cámaras de vigilancia ya no cumplen funciones en la vía pública, así como a otros funcionarios que la administración considere pertinente. Asimismo, es aconsejable que luego de que el infractor finalice con las clases rinda un nuevo examen relativo a las enseñanzas impartidas en esta oportunidad”, comentó.



“Ése es el espíritu del proyecto: capacitar a aquellos infractores y destinar inspectores a esa tarea, ya que hay más de 200 a los que no los vemos nunca en las calles. Si sumamos que la Intendencia expresó públicamente que los está sacando de la vía pública por la fiscalización electrónica, ¿entonces para qué están? Ésta sería una buena manera de justificar su sueldo”, agregó Rodríguez Salomón.