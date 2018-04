Productores preocupados por terrenos "protegidos"

Son cerca de 200 los productores de la zona de Paso Centurión que reclaman tener claros los puntos de un decreto que incorpora sus predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El productor Felipe Silveira dijo a El País que hay una "desinformación total" y que "eso nos genera preocupación porque estamos por ingresar a un área protegida de 37 mil hectáreas". Consideró que es importante la movilización de los productores "con el propósito de revertir esta situación, porque es exagerada el área que se está manejando".

En las últimas horas, se reunieron en el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria cerca de 60 productores, de los 200 propietarios de los padrones afectados, y dijeron que están dispuestos a negociar. Silveira anunció que "es necesario que nos escuchen, es un área demasiado extensa, son 445 padrones afectados". Entienden, no obstante, que el núcleo de Centurión, que es una zona histórica y con una rica reserva de especies autóctonas tanto animales como vegetales (que no supera las 5 mil hectáreas), merece ser conservada.

En este contexto, Silveira se refirió a los aspectos en los que están de acuerdo. "Entendemos que en Centurión hay monumentos históricos que pueden ser refaccionados y conservados, como la Aduana vieja, que fue hospital de campaña en la guerra. Hay un cementerio y cercos de piedra que están en buena conservación, el monte nativo del río Yaguarón es fabuloso, las especies autóctonas tanto de la flora como de la fauna son únicas. Entonces, me parece que esa área núcleo sí debería preservarse", indicó.

Agregó que "estamos comprometidos con colaborar, pero no queremos que se extienda a 37 mil hectáreas, cuando el núcleo que hago referencia es el 10% de la superficie que se quiere proteger".

"No queremos que una ley nacional nos marque limitantes en nuestro sistema de producción; estamos de acuerdo con el decreto departamental, pero que no nos apliquen la ley que prevé sanciones, multas, prohibiciones. También se crea la figura del guardaparque y tiene una enorme cantidad de ítems que a nosotros nos hacen cambiar el sistema de producción", destacó Silveira.

Área de amortiguación.

El senador del Partido Socialista Yerú Pardiñas participó de la reunión y dijo que es necesario que el área protegida abarque las 37 mil hectáreas como área de amortiguación de la zona núcleo, "que es el 10% de lo que se entienden necesario declarar para que tenga esa franja de defensa".

A su vez, los productores se reunieron con el diputado Luis Alfredo Fratti. El legislador del MPP comparte la preocupación de los propietarios de predios en Centurión. "Las restricciones no serían solamente desde el punto de vista de la prohibición de plantar eucaliptos o de la forestación. Al transformarse en Parque Nacional perjudicaría a una serie de vecinos debido a su matriz productiva, por ejemplo carga y descarga por hectárea controlada, ruidos molestos, no podrían hacer mejoras en los suelos, ni praderas y otras medidas importantes desde el punto de vista productivo", dijo. Para el legislador podrían hacerse contemplaciones. "Hay establecimientos muy amplios que tienen productividad importante, entonces hay que balancear para que no perjudique", advirtió, anunciando que las tratativas son para buscar minimizar el área.

La Intendencia.

El director de Medio Ambiente de la Intendencia de Cerro Largo, Federico Pica, entiende que "en su mayoría es totalmente inexacto el planteo de los productores y del legislador Fratti".

El director agregó que "se está ampliando lo que es la reserva departamental por cuanto se le agregarían unas 8.000 hectáreas a las 27.000, que pertenecen a las nacientes del Río Yaguarón, que tienen protección especial y que estarían ingresando por las directrices departamentales".

"Tampoco es cierto que se vaya a prohibir andar en camiones, descargar pique, plantar praderas, eso no es cierto y queremos dejarlo bien claro, eso es desinformación", sostuvo Pica. "Me llama la atención que las autoridades de la Dinama han concurrido a realizar reuniones y a informar a los vecinos y ellos no han ido", agregó.