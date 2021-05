Productor expuso ovejas atacadas por perros para denunciar situación: perdió 120 en ocho meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El productor Douglas Cortela, de Carmelo, denunció este lunes que perdió 120 ovejas por ataques de perros en los últimos ocho meses. En diálogo con Radio Carmelo contó que fue una primera tanda de 60, a causa de tres perros, de los que mató dos y "problema se terminó". Pero ahora se repite la situación y ya murieron 60 ovejas más.

Cortela dijo que está a la espera de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou para contarle sobre la situación. "Quiero escuchar de él que no se va a hacer nada. Si él me dice que no se puede hacer nada, vendo las ovejas. Es bien clarito. No podemos estar esperando", agregó.



"Lo que más me preocupó es que alguna autoridad me dijo que no van a hacer nada", dijo Cortela, salvo "algún chipeado" y "alguna castración".

Además, dijo que personal del Instituto Nacional de Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acudió a su establecimiento, pero "se sacaron una foto" con él y "se fueron".



El productor dijo que "ha probado todo", pero que la situación "ahora se empeoró, se rebalsó el vaso".