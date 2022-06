¿Cuál es el principal problema del país? Esto respondieron los uruguayos, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 54% de los uruguayos consideran que el principal problema del país está vinculado a la economía, mientras que el 25% se lo atribuye a la seguridad, el 3% al gobierno, otro 3% a la educación, 2% a la oposición, 2% a la salud y 8% a otros problemas, según la última encuesta de la consultora Cifra.

En cuanto a los problemas económicos, “se destacan la falta de empleo, el aumento de los precios –y los sueldos que no alcanzan—o más en general la situación económica en sentido amplio”, puntualiza Cifra.



La encuesta fue realizada de forma telefónica, entre el 17 y 25 de mayo de este año, a 806 personas de todo el país.



“Cuando se analiza la evolución de la opinión pública desde comienzos de este año, se ve que, a pesar de que están aumentando los casos de covid en las últimas semanas, disminuye sistemáticamente la preocupación por la salud”, sostiene el informe de la consultora.

Asimismo, señala que las personas con menos educación formal son las más preocupadas por la situación económica, sobre todo por la falta de empleo.



“Entre las personas con más educación formal, la inseguridad preocupa más que entre el resto de la población (casi un tercio la considera el principal problema), aunque incluso en este grupo son más los preocupados por la economía (el 43%)”, añade.



Cifra también evaluó los diferentes escenarios según el voto de los ciudadanos. “Tanto entre los votantes del gobierno actual como entre los que no lo votaron, la mayoría percibe que la economía es el problema más grave, pero esa mayoría tiene un peso menor entre los oficialistas (44% lo destacan) que entre los opositores (65%)”, apunta el informe.



El documento también destaca que “casi un tercio de los oficialistas opina que lo más grave no son los problemas económicos sino la inseguridad, mientras que sólo el 16% de la oposición destaca la inseguridad”.



Con estos datos, la consultora puntualiza que “esta encuesta confirma la tendencia que se observa desde el año pasado, después que la pandemia pasó a un segundo plano y se consolidaron la economía y la inseguridad como los dos ejes de las preocupaciones de la población”.



“Si bien los indicadores que maneja el gobierno en estas dos áreas no estarían mostrando una situación tan crítica, la percepción de la ciudadanía parece ser diferente, y probablemente explica parte del aumento de los juicios negativos hacia la gestión del Presidente (Luis) Lacalle Pou”, indica Cifra.