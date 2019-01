Presunta víctima de abuso sexual presentará denuncia

Una joven de 24 años de edad, presunta víctima de un abuso sexual en un camping de Valizas (en Rocha) fue ubicada en la tarde de ayer en Punta del Diablo por parte de funcionarios de la Prefectura Nacional Naval, según informó a El País el vocero de la Armada, Marcelo Etcheverz. Fuentes de la investigación señalaron que la joven tendría previsto presentar la denuncia ante la Policía en la mañana de hoy. Al parecer, se encontraba anoche en una casa de Punta del Diablo junto a un grupo de amigas.

El incidente se dio en la madrugada del 1° de enero en un camping de Valizas. Los tres hombres responsables del hecho ya están identificados y vienen siendo buscados por la Policía. De acuerdo con los primeros datos, los varones y la chica son uruguayos y mayores de edad, y es argentina la joven que dio a conocer el caso ante el propietario del camping.

El hecho provocó una verdadera conmoción en las redes sociales pero hasta anoche no había denuncias o elementos que permitieran a la Policía actuar de oficio, según explicaron fuentes de la investigación.

Werther Blanco, dueño del camping "Lo de Melo", se presentó ante la sub Prefectura local para dejar constancia de que había recibido información sobre una presunta violación ocurrida en su predio.

Los funcionarios de la Armada tomaron nota de la referencia y la trasladaron a la Seccional Policial 4 de Castillos. Blanco habló en la mañana de ayer con El País y contó que denunciar la situación ante Prefectura le pareció "lo correcto".

De todas maneras, señaló que no se quería "poner a analizar" el caso y contó que le pidió "varias veces a la persona que hiciera la denuncia, pero se negaba. Nunca contó nada y hablaba la compañera, no ella".

"No quiero entrar en detalles de por qué (la joven) no hizo la denuncia. Pero mirándolos a los ojos a los gurises no me parecía que estaban mintiendo. Y si hay que apostar una ficha, apuesto que son inocentes. ¿Por qué no hace la denuncia?", se preguntó. Y agregó: "Es como moda este tema. Entonces a la gente le gusta saber cómo fue. Pero por algo no hizo la denuncia. Y quedaron pegados los chiquilines, porque una cosa es hacer la denuncia y saber qué pasó. Pero otra es salir acusando". Blanco contó que los jóvenes, que dijo eran tres, ya se fueron del camping porque "los querían linchar, casi se desmadra la situación. Fue una situación rejodida para ellos y para todos".

Desde que se conoció el caso hasta la tarde de ayer la Prefectura y la Policía de Rocha se dedicaron a ubicar el paradero de la presunta víctima.