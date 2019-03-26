Presionan para que no haya más choferes

DISCUSIÓN POR EL TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Cámara del Transporte pide no abrir registro de Uber y los taxistas hacen paro.

La Cámara del Transporte del Uruguay le pedirá hoy a la Junta Departamental de Montevideo que no reabra el registro de choferes de aplicaciones, ya que -dice- esto afectaría gravemente los puestos de trabajo en el taxi.

“No hay ningún elemento para que alguien pueda decir que se necesita más flota de choferes de aplicaciones”, comentó ayer Juan Salgado, presidente de la gremial y titular de la empresa Cutcsa.

El empresario calificó a estas aplicaciones como “piratas modernos” y dijo que cuanto más choferes tengan, “más presión tienen para hacerle a cualquier gobierno”.

RELACIONADAS Otra denuncia por libretas “truchas” en MontevideoBy Ángel Asteggiante Otra denuncia por libretas “truchas” en Montevideo Cámara del Transporte pedirá a la Junta que no reabra registro de choferes de aplicacionesBy Mayte De Leon Cámara del Transporte pedirá a la Junta que no reabra registro de choferes de aplicaciones

“Eso lo están haciendo acá y lo han hecho en otros países (…) Una vez que ellos logren destruir al transporte legal y formal, después van a poner las reglas de juego que quieran. Vamos a tener que adaptarnos a lo que quieran ”, agregó.

El cierre de registro, que se dispuso en mayo del año pasado, buscó atender el reclamo de los choferes de aplicaciones, que cuestionaban una disminución en los viajes que les saltaban por la permanente incursión de conductores nuevos al sistema.

Esta medida ha hecho activar de manera más asidua la “tarifa dinámica”, un sistema de fijación de precios inaugurado en 2017, que consiste en que si se registra que la demanda de viajes supera la oferta -muchas veces originado por inclemencias del tiempo- un algoritmo de manera automática sube el precio para “entusiasmar” a choferes a salir a la calle. El valor del viaje puede multiplicarse por tres.

Con el registro cerrado, la Intendencia se comprometió a hacer un estudio del mercado, que fue divulgado hace diez días por El País. Allí se revela un deterioro del mercado del taxi: el valor de la chapa pasó de US$ 125.000 en 2015 a US$ 45.000 hoy en día. El informe evidenció graves problemas en el sector. Ahora los propietarios temen que, con una reapertura del registro de permisarios, Uber se termine transformando en un monopolio.

“Hoy un taxista gana la mitad o menos de lo que ganaba hace un tiempo atrás (…) Nosotros no decimos fuera Uber, queremos un equilibrio en el sector y eso es lo que le vamos a pedir a la Junta Departamental”, indicó Salgado.

De acuerdo a lo que habían indicado fuentes de Uber la semana pasada, hay 8.500 conductores interesados en ingresar a la plataforma de transporte, a la espera de la reapertura.

Reclamo

Otros actores del transporte han mostrado preocupación respecto a este tema. La semana pasada la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) pidió que no se reabriera el registro.

Bajo el título “No a la uberización de la economía”, alertaron de los efectos que puede generar esa decisión.

“Siguiendo la línea y apoyando las reivindicaciones de los compañeros del taxi nucleados en el Suatt, manifestamos que dicha reapertura implica indefectiblemente una mayor flexibilización laboral así como también mayores pérdidas de puestos de trabajo en el sector del taxímetro y deja librada a la Ley del mercado la regulación del transporte oneroso de pasajeros”, indicó la gremial en un comunicado de prensa.

Ante esta presión de los empresarios, los trabajadores continúan cuestionando a Uber desde que desembarcó en Uruguay en noviembre de 2015.

Ayer, el Sindicato de Trabajadores del Taxi (Suatt) anunció que hoy realizará una concentración con paro frente a la Junta Departamental de Montevideo en Ciudad Vieja.

La concentración frente a la sede legislativa comenzará a las 16:00 horas y se realizará por tiempo indefinido.

Según informó el Suatt, los trabajadores piden que Uber y el resto de las aplicaciones de transporte dejen de operar y se retiren ya que han dejado a cientos de personas en la calle.

Prevén levantar la medida en función de qué resultados alcance el gremio con las autoridades del Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo.

¿Y la mampara?

A estos reclamos, Salgado reconoció que el taxi debe hacer mejoras para que el usuario lo elija. Aseguró que debe tener “buenas aplicaciones” para el teléfono. Y también instó a retirar la mampara. “Tenemos que buscar la manera de salvar un gremio; que se dé cuenta de que hay que mejorar el servicio”, destacó.

La Gremial Única del Taxi aseguró que hay visiones antagónicas. “La Intendencia exige que la tengas. Hay un sector del sindicato que se opone a sacarlo y un sector mayoritario, que somos los propietarios, que creemos que no debería estar. Lo mejor sería dejarlo opcional”, comentó Enrique Mera, secretario general de la gremial.