Presidente de Rotary sanducero habló del 8M como "marcha de las tortas" y luego pidió disculpas

"La marcha de las tortas el 8 de marzo", escribió en su cuenta de Facebook Diego Borsani, presidente del Rotary Club de Paysandú y la Agencia de Desarrollo del departamento, y posteriormente, pidió "disculpas públicas" a través del medio sanducero El Telegrafo. Sin embargo, destacó que su mensaje no fue homofóbico sino "vulgar".

"Estos comunistas les sirve cualquier cosa para agarrarse, y la marcha de las tortas el 8 de marzo tampoco dijeron nada, todo lo que es izquierda no dicen nada pero la derecha hace algo y ya saltan y los 800 millones que se robó Sendic”, señalaba el mensaje completo de Borsani en la red social.

Luego de que se hiciera público, el ejecutivo declaró al medio sanducero: “Usé mi Facebook personal en una conversación donde se decía que nos iban a cobrar una multa por el entierro de (Jorge) Larrañaga. Y yo soy apolítico, pero en este caso me molestó porque yo lo conocía no por ser ministro, sino porque era vecino de la casa de mis padres, y tenía otro trato con él”.

Borsani calificó como "muy vulgar" sus expresiones, y puntualizó al mismo medio: "No soy homofóbico, no hice una afirmación homofóbica. Capaz que sí fue muy vulgar la forma en que lo dije, no lo niego. Pero nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia, y nunca quise herir a nadie, ni molestar a ninguna persona".

"Nosotros en Rotary tenemos socios que son gays, y no tengo ningún problema con ellos, al contrario”, añadió.

Borsani expresó también que decidió pedir disculpas a través de El Telégrafo ya que a través de su cuenta de Facebook "no fueron aceptadas". "Lo hice sin pensar. Fue muy vulgar mi comentario, lo reconozco”, agregó.

Su mandato en el Rotary Club de Paysandú termina el 30 de junio próximo, aunque "quedaría" como tesorero y secretario ejecutivo, aclaró al medio sanducero. Además, afirmó que "seguirá" en la Agencia de Desarrollo de Paysandú.