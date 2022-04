Se atendieron 7.035 casos de violencia infantil y Abdala dijo que "tiende a profundizarse y agravarse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes es el día mundial contra la violencia infantil. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó junto al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) un informe que en el último año registró 7.035 situaciones de violencia infantil atendidas en Uruguay. La violencia infantil es "un problema real que tiende a profundizarse y agravarse", dijo el presidente de INAU, Pablo Abdala.

"Y es lo primero que tenemos que asumir, no podemos mirar para el costado. Tenemos que asumir que la vulneración de los derechos de los niños es una realidad con la que convivimos y no podemos soslayar", agregó.



Abdala enfatizó que es una necesidad prioritaria "visibilizar" este problema y desarrollar tareas de sensibilización y "persuadir a los ciudadanos a entender que es un problema de todos".

"Reconozco que los 25 de abril son un día triste. Porque es enfrentarnos a la realidad de una sociedad que tiene un gran problema", dijo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en la presentación del informe.



"Es muy importante el rol docente a la hora de detectar la situacón", agregó Argimón. "No es presentar números y nada más, hay trabajo detrás"; "De esto no salimos si efectivamente no hay un permanente contacto con visualizar ese aspecto que a veces no nos gusta ver de nosotros mismos", dijo la vicepresidenta, destacando el trabajo de SIPIAV.

Los datos: 91 % de agresores son familiares

Entre los datos recabados en el informe de SIPIAV, se registró que un 55 % de las víctimas fueron niñas frente al 45 % de varones. Respecto a la edad, el sector más afectado es el comprendido entre los 6 y los 11 años.



El informe también destaca que el mayor tipo de violencia registrado

es maltrato emocional, con 37%, seguido por negligencia 24%. El 20% corresponde a abuso sexual, 17% maltrato físico y por último un 2% corresponde a explotación sexual. Tres de cada cuatro situaciones de abuso sexual corresponden a menores de sexo femenino.



Además, tres de cada cuatro de las situaciones en que se intervino refieren a situaciones de violencia que ocurrieron en forma recurrente al momento de la detección, detalla el informe.

Un dato destacado el el origen de los agresores. La tendencia se mantiene, prácticamente sin variaciones en los últimos años. El 91% de las personas agresoras son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia

Porcentualmente, son los padres quienes ocupan el primer lugar (39%), seguido de las madres con el 23%.



Unos 386.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares donde se encuentran expuestos a violencia basada en género.



"Es necesario, entre otras cosas, el fortalecimiento de los dispositivos interinstitucionales territoriales: los Comités de Recepción Local (CRL-SIPIAV). Asimismo, también es preciso avanzar en el fortalecimiento del Comité Nacional de Gestión de SIPIAV, para que establezca los acuerdos y formule las orientaciones concretas y necesarias para el trabajo técnico en los diferentes espacios", concluye el informe.