Presentaron avances de las obras de la Unidad Agroalimentaria del oeste

Al cumplirse un año de obras para la construcción del Parque Agroalimentario, sobre Camino La Granja y Camino Luis Eduardo Pérez, fue presentado públicamente lo efectuado hasta ahora, en un desarrollo que implicó movimiento de suelos, saneamiento y pavimentos, más la obra civil en las naves del Mercado de Frutas y Hortalizas y del Mercado Polivalente, y el levantamiento de los edificios del Centro Administrativo.

Hay en estos días 200 obreros desplegados en las tareas y esa cantidad se elevará a más de 300 en los próximos dos meses, cuando se inicien las tareas de instalación eléctrica y de redes dentro de cada una de las cuatro naves.



En las próximas semanas está previsto continuar con la estructura de dichas naves y llegarán los paneles con aislación térmica para las paredes superiores y los techos.



Además, se comenzará la construcción de la estructura de la Nave Logística y serán pavimentadas las primeras calles internas del Parque.



En relación a los suelos, hasta ahora se trabajó en el 70% del área total de la primera etapa de obras, con bases de tosca, y se están tendiendo caños alrededor de las Naves A y C.



En la obra civil se viene avanzando en las cuatro naves del proyecto y en una de ellas se completó la estructura de hormigón, mientras que se alcanzó el 50% de las paredes y un 40% del techo.

Durante la presentación de las obras, realizada el pasado viernes, se anunció que al cierre del primer año de actividad de la Oficina de Gestión Comercial del Parque Agroalimentario, que funciona en la planta alta del Mercado Modelo, “los resultados han superado ampliamente las más optimistas expectativas”.



En concreto, en las Naves A, B y D del Mercado de Frutas y Hortalizas, que fueron las primeras que se pusieron a la venta, ya se ha contratado 96% del espacio disponible, mientras que se cuenta con una reserva adicional de un 2%.



En la Nave E de Frutas y Hortalizas, que se puso a la venta en el mes de abril y que está destinada a atender la situación de pequeños productores y operadores, se firmaron contratos por 5,5% del espacio y se cuenta con una reserva adicional de 17%.



Por su parte, en Mercado Polivalente se lleva contratado el 50%, con una reserva adicional del 10%, en tanto que en la Nave de Actividades Logísticas se firmaron contratos por el 46% del espacio y existe una reserva adicional de 30%.



En la Zona de Actividades Complementarias, destinada a grandes emprendimientos industriales vinculados al sector agroalimentario, ya se reservaron 22.000 metros cuadrados, equivalentes a 5 de las 6 manzanas urbanizadas que se están construyendo.

Además del intendente de Montevideo Christian Di Candia, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, el presidente del Banco República, Jorge Polgar, y el presidente de la Unidad Agroalimenraia José Saavedra, en el acto participaron autoridades de las gremiales del sector, representantes de productores y operadores de la dirección del Mercado Modelo.

Cifras y motivos.

El monto total del proyecto, que se hace con inversión pública y mayoritariamente privada, ronda los US$ 70 millones. A esto se suma la captación de fondos para la construcción de una zona de actividades complementarias, que se calcula estará en el orden de los US$ 30 millones. Por lo tanto, el parque reúne inversiones por unos US$ 100 millones. El proyecto avanza con el 34% del financiamiento de entidades públicas y el 66% de privadas. Y cuenta con un fondo que fue votado por la Junta Departamental en septiembre de 2017. Se trata de un endeudamiento de US$ 30 millones, en el que la Intendencia coloca como garantía los dineros del Sucive.

Presentación obras del Parque Agroalimentario. Foto: Leonardo Mainé

Cuatro períodos de gobierno transcurrieron desde que se comenzó a hablar, en 1996, de construir un Parque Agroalimentario en las afueras de Montevideo. En ese año, un incendio en el Mercado Modelo llevó a las autoridades a replantearse la viabilidad del negocio mayorista en donde se encuentra en la actualidad.



Los sucesivos informes respecto al nuevo emplazamiento del Mercado Modelo, ya desde 1985, lo localizaban en la zona oeste del departamento deMontevideo, “porque cuenta con adecuadas vías de tránsito que conectan apropiadamente el mercado a las zonas productoras”. Los feriantes e intermediarios, todos de acuerdo con la obra, dicen empero que habrá que esperar apoyos para cambiar las flotas de camiones, ya que estos se verán en general obligados a realizar más kilómetros por semana. La estrategia de modernización que se viene realizando desde hace ya algunos años incluye justamente la preparación de los operadores y comerciantes para la nueva realidad.