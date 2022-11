Presentan proyecto de ley para que se castigue con prisión casos graves de maltrato animal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Coordinadora Nacional de Protección Animal presentó a las comisiones de Legislación de las cámaras de Senadores y Diputados un proyecto de tipificación penal, que suplante a la multa económica frente a los casos más graves de violencia animal.

La medida surge tras los hechos de público conocimiento sobre la difusión de imágenes en redes sociales de violencia extrema contra dos perros y el pedido público por parte de organizaciones animalistas para que se tomaran medidas penales contra los involucrados, que derivó en el suicidio de uno de ellos el pasado domingo.



Según la legislación vigente, el maltrato animal tiene como sanción máxima una multa económica de 500 unidades reajustables (casi $ 750.000). Sin embargo, Protección Animal afirma en un comunicado que "nuestra sociedad está frente a actos de violencia que trascienden los límites de la especie y que deben ser considerados y penados como tales".



Consecuentemente, es evidente que los demás animales ya no son socialmente considerados objetos y la fuerza con la que se aplica la condena social ante actos de crueldad, exige una normativa clara y fuerte que los proteja, eximiendo a la población del rol que forzosamente ha asumido", sostienen.

Según lo que plantea el organismo, la ley que establece desde el año 2009 la protección animal "no ha demostrado ser eficaz para el control de la violencia contra los animales", y que "desde su entrada en vigor no se

registra una disminución del maltrato y los actos de crueldad".



En la propuesta enviada al Parlamento se propone un castigo con una pena de tres meses a tres años de privación de libertad para "el que de cualquier manera y por cualquier medio ejerciere actos de violencia contra los animales no humanos, infligiendo malos tratos graves o haciéndoles víctimas de actos de crueldad".