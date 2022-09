Preocupación entre operadores termales de Daymán: "Nos vamos a ahogar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los operadores de las termas de Daymán, en Salto, manifestaron su "profunda preocupación" por la situación que están atravesando. Señalaron que la venta de entradas durante la semana de vacaciones de primavera, que es considerada "temporada alta", llegó a las 15.000 en total, lo que refleja "lo mal que está el sector", ya que en años anteriores a la pandemia se vendía un promedio de 5.000 entradas diarias.

Marcelo Faccini, operador turístico del rubro gastronómico con más de 20 años de trabajo en ese destino, dijo en diálogo con El País que el sector no cuenta con "apoyo real" del gobierno nacional, sobre todo en políticas de frontera para el sector turístico.



Faccini dijo que hubo dos momentos que han marcado puntos de inflexión en la vida de ese destino. Uno fue la pandemia, que clausuró el funcionamiento de los centros termales y golpeó duramente a los operadores que trabajan con el sector. El otro fue la reapertura de la frontera con Argentina, ya que el corredor termal del litoral de ese país compite duramente con Salto y Paysandú, tanto en precios como en calidad de servicios.



"Es un momento desastroso el que estamos viviendo, porque si en una semana que es temporada alta como la de primavera, solamente vendimos 15.000 entradas, cuando antes llegábamos a vender 5.000 entradas por día, es porque venimos en una caída libre desde hace mucho tiempo y se está reflejando ahora", dijo Faccini.

"No estamos teniendo ayuda desde el gobierno nacional, sobre todo en políticas de frontera para el sector, estamos complicados como todos los comerciantes del litoral y en nuestro rubro se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso queremos ayuda en serio, no un subsidio, algo que realmente valga la pena", agregó-



"De no haber un trabajo articulado entre los gobiernos y con medidas que nos ayuden a competir con Argentina, seguiremos perdiendo pie y en cualquier momento nos vamos a ahogar", sentenció.