Precisión de Héctor Amodio Pérez por la toma de Pando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la publicación del editorial de El País del 17 de enero en el que se afirmó que el exintegrante del MLN-Tupamaros, Héctor Amodio Pérez, no se arrepintió de los sucesos de la toma de Pando, sino que “lo que cuestionó fue la estrategia militar utilizada (ingresar a Pando con un cortejo fúnebre) y dijo que si le hubieran hecho caso a él, el operativo hubiera sido exitoso”, este salió a precisar su posición a través de una carta que se publica en la sección Ecos de la edición impresa de hoy.

Según Amodio, “el editorialista saca de contexto mi análisis acerca de la demora producida en la evacuación de la ciudad, causa del fracaso del operativo, pero en ningún momento dije que si me hubieran hecho caso a mí el operativo hubiera sido exitoso”.



En cuanto a que no se muestre arrepentido “por aquella violencia absurda”, Amodio sostiene: “Le recuerdo al editorialista y a los lectores de El País que en fecha 8 de octubre de 2018 concurrí a Pando en compañía de Diego Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, muerto en el operativo producido en el año 1969. Mis palabras en ese acto dejaron en claro mi opinión. Dicha presencia fue mencionada por El País y otros varios medios, por lo que me resulta incomprensible que en estos momentos su editorialista lo ignore”.



Amodio se acoge al derecho de respuesta solicitando publicar su versión.