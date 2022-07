Policías marchan por salario tras 29 años y logran aumentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cientos de policías se reunieron frente al Palacio Legislativo durante la mañana de ayer en reclamo de una mejora salarial. No fue un acto más. La última vez que el cuerpo policial marchó pidiendo aumentos fue en 1993 durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Unos 29 años después, los afiliados de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), - que integra a siete sindicatos, entre ellos el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM)- salieron a las calles con pancartas.

Mientras realizaban la protesta, diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda los invitaron a reunirse. Tras dos horas de intercambio se acordó reasignar recursos para otorgarles un aumento adicional del 2,5%, por encima del 6,4% acordado con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Sumado a los $ 1,500 de partida, el aumento salarial de la Policía llegará al 11%.



“Hoy nos fuimos con una sensación de alegría y orgullo”, dijo a El País Patricia Noy, vicepresidenta del SIFPOM. Ricardo González, represente de USIP, dijo a su vez que tuvieron “la suerte de ser escuchados”, pero que sino hubieran insistido con sus reclamos.



Los sindicalistas destacaron que el aumento será destinado en mayor medida al personal subalterno. “Los salarios más sumergidos van a alcanzar los $ 50.000”, dijo González.

MIRA TAMBIÉN El Ministerio del Interior destaca la baja de homicidios en rapiñas

El diputado blanco Sebastián Andújar dijo en rueda de prensa que “esto es un proceso que viene desde hace unos cuantos días” y aseguró que no esperaron a la movilización para tomar la decisión. Eso fue una “coincidencia”, afirmó.



“Esta rendición tenía como centro la educación y tenía que reforzar presupuestalmente también a la seguridad”, incluyendo tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa, explico el diputado. “Dentro de los respaldos para llevar adelante una buena política de seguridad, no solamente son recursos materiales, no solamente son los respaldos jurídicos, sino que también son los respaldos económicos hacia los policías y militares. Hoy está solucionado el tema de los policías”, agregó.



Andújar expresó que esta resolución tiene que ver con los compromisos de campaña para llevar adelante “mucho mejor las políticas de seguridad que tanto se necesitan”. Al ser consultado sobre de dónde se reasignarán los recursos para este aumento, Andújar indicó que está definido, pero aún no se anunciará.

MIRA TAMBIÉN Cortocircuitos internos en los sindicatos policiales

Motivo

“Se entró con la idea de por supuesto incrementar la miseria que se había adjudicado en la Rendición de Cuentas”, sostuvo Julio Acosta, dirigente del Sindicato Policial de Maldonado (SIPOLMA). El argumento que defendieron los sindicatos para exigir el incremento salarial es que en los últimos dos años sus sueldos cayeron. “Y tuvimos dos años de pandemia donde el trabajador policial estaba en la primera línea de combate al igual que los médicos”, dijo además el dirigentes de USIP.



Añadió que durante ese tiempo no se escuchó al sindicato policial en sus reclamos salariales. “Nos sentimos apoyados por el Ministerio del Interior que nos ha dado marco jurídico para que los policías tengan más herramientas para trabajar, pero también debía ser acompañado en salario”, sostuvo el dirigente.



En tanto, Noy puntualizó que se reconoce que durante los gobiernos del Frente Amplio se dio el mayor aumento salarial. “Pero no teníamos lo otro, que era un apoyo moral”, dijo. “Hoy en día venimos teniendo un apoyo moral y normativo, pero nos faltaba el apoyo salarial”, agregó. Y en ese sentido, la demanda es que para el final del período se dé un aumento salarial del 22%.

Acosta recordó que en la campaña electoral de 2019, uno de los pilares para Lacalle Pou fue la seguridad. “Si es por promesa, en las elecciones la seguridad tenía gran relieve. Reconocían que tenía que haber un cambio y ellos mismos decían que se comprometían a mejor las condiciones de la Policía”.

Presiones

La última movilización de al USIP fue en 2019 en la Plaza del Entrevero a raíz de una seguidilla de homicidios de policías a manos de la delincuencia. En la marcha de ayer asistieron efectivos de todo el país y dirigentes del Pit-Cnt, entre ellos la secretaria general de la Federación de Magisterio, Elbia Pereira.



“Acá lo que hay que valorar es el trabajo de los sindicatos”, aseveró a El País Luis Clavijo, dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). La USIP dijo a El País que algunos funcionarios policiales sufrieron presiones y que se “sembró miedo” desde altos cargos de la Policía. Incluso se saboteó la movilización difundiendo horarios falsos. “Son superiores con esas mentes retrógradas que no creen en la sindicalización”, comentó Noy. Y destacó que, por ejemplo, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D´Elia “no es receptivo con el sindicato”.



Según Acosta, se trata de “viejas mañas del trabajo que ya no va de acuerdo con la Policía que se necesita actualmente”. Y demás, insistió en que estas prácticas afectan la libertad de los policías como ciudadanos.



Por último, planteó sus sospechas sobre algunas situaciones que atentan contra la capacidad de manifestarse ya que hubo policías del interior que estando inscriptos para venir a Montevideo, se les cambió el horario de trabajo y no pudieron asistir a la marcha.

Negociación

La semana pasada, Sifpom acusó a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) responsabilizándola por “cortar” el proceso de negociación de salarios en el marco de la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.



El sindicato se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para tratar el tema, quien les indicó que ya había un acuerdo con COFE firmado. Y que el único camino posible era pedir el aumento a los legisladores. Eso hicieron. Y ayer celebraron conseguirlo.