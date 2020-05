Polémica por el nomenclátor: "Hubo víctimas en dos lados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una de las facultades que tiene la Junta Departamental de Montevideo es la de aprobar los nuevos ingresos al nomenclátor, ya sea en lo que tiene que ver con nombres de calles o de espacios públicos. Recientemente, por diferencias de criterios, los ediles se perdieron la oportunidad de homenajear en las calles de la ciudad a personas como la cantante Lágrima Ríos, el chofer de Coetc Héctor Da Cunha (asesinado en 2006 luego de un partido de fútbol) y varias víctimas de la dictadura.

Durante la sesión plenaria de la Junta Departamental de la semana pasada, un conjunto de nombres para bautizar calles y plazas llegó al Pleno del legislativo comunal, pero claramente sin que se hubieran alcanzado los consensos previos necesarios durante el tratamiento en la Comisión de Nomenclatura del cuerpo.

Poco antes de la sesión plenaria, algunos ediles de oposición como Gustavo Zúñiga (electo por una lista de Edgardo Novick) y Cristina Ruffo (Partido Nacional) recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se les indicaba que el Frente Amplio no votaría el punto 32 del expediente. Este punto era el que incluía el nombre de Da Cunha, pero también el de Vicente Oroza, a quien se lo mencionaba como muerto por “violencia política”.



Oroza falleció en la madrugada del 28 de junio de 1972 cuando conducía un ómnibus de la línea 188 de Cutcsa, baleado por un miembro del MLN- Tupamaros que incluso era su vecino.

En tanto, la bancada del Frente Amplio tenía especial interés en que se aprobara la denominación de tres calles interiores del predio del centro clandestino de detención y tortura que funcionó en La Tablada entre los años 1977 y 1984 con los nombres de Célica Gómez, Carolina Barrientos y Amalia Sanjurjo, quienes fueron desaparecidas durante la dictadura militar.



Pero la falta de acuerdos (aunque los expedientes habían salido de comisión con la firma de todas las bancadas), terminó en una sesión en la que nada se pudo aprobar, cargada de tensiones y acusaciones entre los legisladores del oficialismo y la oposición.

“Ha habido ediles que han dicho que, entre otras cosas, no votarán estos puntos porque esto no les parece relevante, porque la Junta Departamental en pandemia tiene que votar temas relevantes. Otros ediles nos quieren coaccionar pidiéndonos votos a cambio para otros puntos. Nos quieren chantajear pidiéndonos votos a cambio para otros puntos”, dijo el representante del Frente Amplio Martín Nessi.



“La historia es una y no se puede variar. Hubo caídos de un lado y hubo caídos del otro”, destacó, a su turno, la edila Ruffo.

No ha lugar

Aunque varios ediles de oposición se molestaron porque en un principio el Frente Amplio no quería apoyar el homenaje al trabajador asesinado por los tupamaros (finalmente lo terminó votando, aunque sabedor de que ya no contaba con los votos para que prosperara), desde la oposición se destacó que no era el momento de tratar asuntos del nomenclátor.



“En las circunstancias que vive nuestro país por la crisis sanitaria, no nos parece relevante ni prioritario encomendar en estos momentos a las autoridades de la administración departamental ocuparse de una acción de recambio en el nomenclátor de nuestra ciudad”, sostuvo el edil herrerista Daniel Martínez.

En tanto, desde la bancada de Novick, el edil Guillermo Kruse pidió varias veces que los asuntos salieran del Plenario para volver a ser tratados en comisión, lo cual no le fue aceptado por el Frente Amplio.



Javier Barrios Bove, edil de Alianza Nacional, recordó que para ingresar un nombre al nomenclátor se necesita una mayoría especial de 21 votos. Y que el constitucionalista estableció esta mayoría especial para que las denominaciones de las calles o de los espacios públicos tuvieran un mayor consenso y no se pudieran aprobar solo con los apoyos de la mayoría, que constitucionalmente en la Junta Departamental se le otorga al partido que gana las elecciones.



“Lo que se busca es un consenso, un acuerdo. En este caso, no es que uno esté en contra de lo que se está proponiendo: es que los acuerdos se deben gestar, se deben construir. Lamentamos que ni en este tiempo de trabajo ni en esta sesión se hayan podido gestar los acuerdos necesarios para poner determinados nombres, y que estos forzosamente tengan que ser presentados en la próxima legislatura”, destacó Barrios Bove.

Calles sin nombre y también una plaza en homenaje a trabajadores

El edil del Partido de la Concertación Roberto Gossi se lamentó porque “nuevamente por este tipo de malentendidos y cosas que no quedaron del todo esclarecidas, se haya privado un homenaje justo contra la violencia en general: en el deporte, en la política, contra la violencia de todo tipo. Era un mensaje claro que esta Junta tenía que dar (...) Realmente es una gran decepción para todos, el que no hayamos podido llegar a buen puerto con esto”.



La edila Ruffo también destacó que una plaza quedará sin nombre. “Desde la oposición tratamos de hacer las negociaciones y hablamos con el coordinador del oficialismo para poder llevar todos estos temas de nomenclatura nuevamente a comisión. El Frente Amplio no quiso, pensó que contaba con los 21 votos y, lamentablemente, sacrificó la plaza Trabajadores Curtidores. Mezquinos no fuimos nosotros, mezquino fue el oficialismo, que no quiso enviar todos estos expedientes nuevamente a comisión”, señaló.