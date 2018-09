Polémica por estatua de Tabárez en la IMM

"Me da la sensación que se quiere aprovechar las circunstancias y una oportunidad de algo que tiene un arraigo tan popular como el fútbol. No he escuchado de homenajear a Obdulio Varela. Me parece que hay que tomar una distancia histórica mayor de los tiempos antes de dejar erigido un monumento a una persona. No es ni siquiera a un episodio o a un hecho, es a una persona.



Me parece bien que se lo homenajee. La erección de un monumento a una persona que está viva no sé si tiene algún otro antecedente. En particular, desconozco que exista alguno al respecto. Me parece un despropósito", dijo Pablo Ferrer, director de Tránsito en la administración de Martínez desde 2015 hasta marzo del año pasado.