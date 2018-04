Ahora se podrá saber qué cajeros de Banred tienen dinero y cuáles no en tiempo real

Banred comenzó a informar a los usuarios qué cajeros automáticos tienen dinero y cuáles no, en tiempo real.



Este nuevo sistema de Banred tiene el objetivo de "mejorar la accesibilidad de los usuarios a su red de cajeros automáticos y evitar contratiempos", según un comunicado de la empresa.

Para acceder a la información el usuario debe ingresar a la página web de Banred y hacer seleccionar donde dice "mapa de cajeros". Una vez allí, puede elegir la zona en la que está y ver los cajeros disponibles.



Si el cajero no tiene dinero no aparecerá en el mapa. De lo contrario, aparece y seleccionando cada uno de ellos se puede ver otra información, como la dirección exacta y si acepta o no depósitos.

Cabe destacar que si el cajero se encuentra, por ejemplo, dentro de un supermercado, aunque el mismo aparezca en el mapa por tener dinero, el lugar puede estar cerrado de acuerdo al horario en que trabaje el comercio.

Próximamente esta información también estará disponible en las aplicaciones de pago de las instituciones de la red.



En la App de pagos de los Bancos de la red, habrá una pestaña donde dice “cajeros” en la parte inferior. Y allí también estarán identificados las terminales que poseen efectivo, y en este caso, además, se podrá ver la distancia donde se encuentra el usuario y el cajero más cercano.

La información, que se canaliza a través de los respectivos softwares de Banred, se actualizará prácticamente en línea las 24 horas del día y los 365 días del año.

Más cajeros entintados

Banred informó que siguen trabajando en el sistema de entintado en los cajeros automáticos ubicados en los lugares considerados críticos. Ya son más de 130 las terminales ubicadas tanto en Montevideo como en el interior que poseen este sistema, que se activa en caso de un intento de robo e invalida los billetes.

Banred decidió extender la instalación del sistema de entintado a más cajeros que no necesariamente estén en lugares críticos, por lo que el número de terminales que tendrán este sistema aumentará respecto a lo previsto inicialmente, aunque aún no se ha determinado a cuántos abarcará.



La empresa también estará colocando otros dispositivos de seguridad para proteger a los cajeros de eventuales ataques, como un sistema de bomba de humo en los habitáculos, que al activarse hace invisible el espacio, así como otros sistemas de protección física de las terminales, entre otras previsiones.