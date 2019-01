Playas del litoral oeste afectadas por temporales

Los constantes repuntes del Río Negro ocurridos en la pasada semana frente a Mercedes han obligado a la Intendencia de Soriano a realizar nuevos trabajos para reacondicionar las áreas costeras afectadas. Las tareas se concentraron en la isla “Del puerto” y en las playas “El Raviol” y “Los Michis”, lugares desde donde se han retirado troncos y ramas atascadas, además de realizar limpieza en general, se informó desde la propia Intendencia.

Para el caso de la isla, se habilitó ayer el acceso parcial, pudiendo ingresar el público solo hasta la zona de los paradores, manteniéndose inhabilitado el camping y el resto del sector oeste, ya que aún existe gran acumulación de troncos y arena. Ya se está haciendo asimismo la reposición de elementos de ese sitio de esparcimiento que han sido dañados por la creciente, pero esta tarea demandará algunos días.



La Intendencia de Soriano ha coordinado con la Prefectura del puerto de Mercedes algunas acciones ya que el río el viernes estaba en un nivel de 2,70 metros, por lo cual no están dadas las condiciones de seguridad para tomar baños recreativos,.



La comuna indicó que por esos motivos se mantiene la bandera roja. “Una vez que descienda el nivel del agua, se realizará el testeo en los lugares de baños recreativos para verificar posibles cambios en el lecho del río por presencia de pozos u objetos extraños que pueden haber quedado depositados (troncos u otros elementos)”.



Una vez que estén cumplidas estas tareas, se procederá por parte de Prefectura a la reubicación de las boyas que demarcan las zonas de baño y las áreas de peligro. “Hasta tanto esto no ocurra permanecerá colocada la bandera roja en cada playa y no se recomiendan los baños recreativos”.