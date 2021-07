Pescadores de Salto alertan depredación en el río Uruguay y convocan a una manifestación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El río Uruguay tiene que tener una voz que lo defienda”, dijo a El País el pescador salteño Matías Jardim, luego de que denunciara la depredación de peces en el río Uruguay a través de un video que se hizo viral.

Jardim señaló que si se sigue dando esa práctica de manera impune, se generará un “daño tremendo al ecosistema”. Ante el malestar que ha ocasionado esta situación, los pescadores pidieron la intervención de las autoridades “de forma inmediata”.



Además, los pescadores salteños convocaron este viernes una movilización para el próximo jueves 15, en la que se trasladarán por el centro de la ciudad hasta la Prefectura, exigiendo que se tomen medidas para frenar la depredación del río Uruguay. En su carta aclaran que se trata de una marcha pacífica, pero que el reclamo será “enérgico”.



El pasado lunes lograron mantener un encuentro con la delegada uruguaya ante la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), María Eugenia Almirón, a quien le expresaron su preocupación por la situación y plantearon que el organismo binacional tome cartas en el asunto, ya que aducen que el mayor problema se del lado argentino.

“Pasa todos los días, se sacan toneladas de pescado, y es vox populi en Salto entre los guías de pesca y entre todas las personas que conocen el río. Lo que pasa es que siempre hay temor de denunciar, pero esto no puede seguir sucediendo. Cuando mis hijos crezcan no van a poder ir nunca a pescar un dorado porque los están depredando”, dijo Jardim.



“Creemos que las autoridades, sobre todo la Prefectura y la CARU, tienen que hacer algo. Son funcionarios que están ganando un sueldo, y mientras tanto el río se nos termina, el río se nos muere, ahora está gritando y nadie hace nada”, expresó el pescador salteño. “Las redes pululan en el río, por lo tanto hay que buscar una solución a todo, tanto para la pesca deportiva como la pesca artesanal. Si no, nos vamos a quedar sin trabajo”, agregó.



Este viernes los delegados de la CARU y las autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) se reunieron por Zoom con la finalidad de analizar los datos que estaban sobre la mesa y realizar en los próximos días una intervención en los puntos más complicados sobre los que caen las denuncias.

Por su parte, Jardim afirmó que la intención de llevar adelante la manifestación del próximo jueves 15 es para hacer sentir sus reclamos y se mantiene en pie.