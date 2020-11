A pesar del COVID-19, hubo menos muertes en Uruguay en el primer semestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La infección que causa el “nuevo” coronavirus redujo tres años la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos y en las provincias del norte de Italia. El mundo lleva contabilizadas más de 1.200.000 víctimas bajo el rótulo del COVID-19. En Uruguay, en cambio, no hubo un exceso de muertes. Al contrario: durante el primer semestre del año hubo 1.394 fallecidos menos que en el mismo período del año anterior. Es una caída del 7% y asciende al 8% si solo se toman en cuenta las muertes por enfermedades.

Al menos los primeros meses después de la detección de los primeros positivos, las medidas de prevención del COVID-19 trajeron para Uruguay esa buena noticia: los decesos por enfermedad se redujeron, al punto que hubo 243 fallecimientos menos por problemas respiratorios. La excepción fueron las muertes por “causas externas”, como les dicen los médicos a las víctimas de homicidios, suicidios y accidentes.



“El exceso de mortalidad se ha usado en el seguimiento de la repercusión de las epidemias de gripe, las olas de calor, otros eventos con impacto sobre la salud de la población y, en la actualidad, con la pandemia de COVID-19”. Así lo aclara el informe “Vigilancia de la Mortalidad por todas las causas”, elaborado por el Ministerio de Salud, y que en base a los datos preliminares de enero a julio muestra que, incluso en pandemia, la mortalidad “continúa la tendencia al descenso”.



Que la gente se cuida más, que la medicina ha avanzado, que los trabajos son menos riesgosos, que hay más prevención… cualquiera de estas explicaciones venían haciendo aumentar la esperanza de vida al nacer de los uruguayos. A priori la pandemia no incidió en esa tendencia, aunque, aclara la demógrafa Mariana Paredes, no es lo mismo vivir más que vivir de manera saludable.



De hecho, en el mundo se está acuñando cada vez más el término “esperanza de vida saludable o libre de discapacidad”. Para Uruguay los estudios al respecto son escasos, aunque un reciente trabajo del maestrando en Demografía Andrés Prieto da una pista: un uruguayo de 65 años tienen por delante, en promedio, una esperanza de vida de 16,7 años. Cuando se calcula la vida saludable -tomando la carga de las enfermedades-, esa esperanza de vida se reduce tres años.



La breve historia del COVID-19 no permite, en ese sentido, sacar demasiadas conclusiones. Por ahora se sabe que la mitad de las muertes en el país siguen siendo por tumores o problemas del sistema circulatorio. Y se estima que la distancia y reducción del contacto social, así como el uso de mascarillas, estaría explicando el descenso de las patologías respiratorias.



Las infecciones respiratorias agudas han tenido durante el invierno una baja que dejó sorprendidos a los epidemiólogos, especialmente por la caída de esas patologías entre los menores de 15 años.

Cada año, entre las semanas 20 y 40, la curva de infecciones respiratorias trepa hasta afectar a más de 30 de cada 100.000 niños. En este año pandémico, en cambio, se mantuvo en menos de cinco y la curvatura parece dibujar una penillanura levemente ondulada.



El seguimiento de la marcha de estas infecciones graves tiene, en épocas de COVID, un doble propósito: por un lado, hacer un monitoreo para que las camas de cuidados intensivos no se desborden. Por otro, evaluar si hubo un aumento excesivo de las muertes (frente a lo que cabría esperar por la tendencia histórica) que podría ser reflejo de un subreporte de afectaciones del coronavirus.



En Argentina y Brasil sucedió que, con retraso, se fueron contabilizando nuevas víctimas que no habían sido reportadas como muertes por o con el COVID-19. Y algunos de esos hallazgos fueron evidenciados por el desborde en los hospitales y las morgues.

Las poco más de 60 muertes por COVID-19 que lleva registradas Uruguay “no mueven la aguja en términos demográficos”, explicó Paredes. Pero la pandemia “abre interrogantes” respecto a otras causas como el suicidio (ver recuadro).



Los homicidios tampoco se toman “descanso” en la pandemia. En octubre hubo 28 asesinatos declarados y la tendencia de este delito no muestra señales de una baja significativa.



De todos modos, la demógrafa Paredes concluye que, “aunque parezca paradójico y hasta una frase de mal gusto, el COVID por ahora parecería impactar favorablemente en la mortalidad en Uruguay”.

Los suicidios reflejan el “efecto guerra”.



Cuando estalla una guerra, una pandemia o un desastre natural, los suicidios descienden abruptamente. La gente socializa menos, está distraída con “el enemigo común” y rodeada de los suyos. Pero conforme pasa el caos inicial, se agudizan los problemas laborales, la convivencia, y los suicidios se disparan también abruptamente. “Se le dice ‘efecto guerra’, y es como la imagen de una canilla que se cierra y que luego, cuando se abre de golpe, termina inundando todo un predio”, explica el sociólogo Pablo Hein. Las cifras preliminares de los casos de autoeliminación reflejan que en Uruguay se estaría dando ese efecto. Entre marzo y junio los suicidios bajaron un 32%. Cuando se agrega julio la baja ya se reduce a 10%. Y a partir de agosto se estaría dando un quiebre que promete acabar el año con un récord. “No es por la pandemia en sí, por el miedo al virus ni por el encierro, sino por ese efecto de bajada y luego repunte abrupto”, dice Hein. A su entender, es probable que “la tasa de suicidio masculino, que de por sí es más alta que la femenina, se incremente aún más porque el mercado de trabajo es más masculino”. La pérdida de empleo es, a veces, la gota que derrama un vaso de por sí repleto. Por este mismo motivo, concluye Hein, “es probable que también aumente el suicidio entre los 20 y 45 años”.