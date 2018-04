Personajes "fuera de serie" colmaron Punta del Este

El American Business Forum, celebrado en la jornada de ayer en el Centro de Convenciones de Punta del Este, fue el acontecimiento más masivo de los últimos tiempos en el balneario, y el mayor de los realizados "fuera de temporada".

Más de 2.500 personas concurrieron a escuchar a figuras estelares como el actor Guillermo Francella, el polémico periodista Jorge Lanata, la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, y a emprendedores de éxito en el mundo, como la brasileña Isela Costantini, el uruguayo Fernando Espuelas o el CEO de Uber para Latinoamérica, George Gordon.

La mayoría de los asistentes, empresarios y profesionales, llegaron desde Montevideo. El director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, estuvo presente durante todo el encuentro en su condición de promotor de la iniciativa.

Los dos estacionamientos del Centro de Convenciones fueron cerrados a primera hora de la mañana debido a la gran cantidad de vehículos que llegaban sin cesar.

Reinvenciones.

El America Business Forum supuso para el balneario esteño una forma de "reinventarse" fuera de temporada, "reinventarse la vida", como lo hicieron algunos de los conferencistas a lo largo de sus historias "fuera de serie".

El drama de un divorcio, un fracaso de rating o la observación cotidiana de la basura fueron jalones de algunas de esas historias personales reveladas por los expositores.

Carlos Montero, presentador de CNN durante 20 años, fue el anfitrión del evento. En una breve entrevista con Agatha Ruiz de la Prada, la exitosa empresaria y diseñadora de moda española, le preguntó cómo logró transformar en un clásico las exóticas prendas de colores vivos que son su marca registrada. "Más allá de que gusten o no, mis diseños son muy fáciles de reconocer", aseguró.

Pese al éxito, reconocible en la serie de tiendas con su marca que abrió en todo el mundo, Agatha Ruiz de la Prada también tuvo que reinventarse, como ella misma confesó. Luego de más de tres décadas en pareja con el periodista español Pedro J. Ramírez, decidieron casarse. A los tres meses, el marido le pidió el divorcio "porque se iba a vivir con otra".

Cuando fue a firmar la separación al juzgado de Madrid, lo hizo vestida con un "burka", como las mujeres afganas. "No quiero que mi ex me vuelva a ver", explicó a la prensa.

Lejos de deprimirse ante ese revés emocional, De la Prada tomó una decisión: "Voy a trabajar más y más. Mi liberación es trabajar", afirmó, y así lo hizo para superar "un año difícil".

Sustentabilidad.

Si algo tienen en común la diseñadora y el chileno Gonzalo Muñoz, uno de los emprendedores en sustentabilidad más destacados del mundo, es su vinculación con España.

Muñoz, que siguió a De la Prada, comenzó su disertación explicando cómo los empresarios en general definen el éxito: "Tuve la suerte de ir a estudiar a Europa, me casé con una española, fui gerente general de un puerto. Y esa foto (se ve a su esposa y sus hijas) representa lo que nosotros quizás interpretamos como éxito".

Pero lejos de conformarse con ese estado de bienestar, Muñoz decidió reinventarse.

"¿Qué podemos hacer distinto de lo que hacemos para desafiar ese privilegio?", preguntó. Y fue así que identificó el problema mundial sobre la contaminación de plásticos, se dispuso a hacerse cargo y atacarlo. Su razonamiento fue: "Cuando yo miro la basura de una casa, veo que el 90% es reciclable".

Con otros socios fundó TriCiclos, empresa que se ha convertido en la compañía de reciclaje post-consumo de mayor reputación. Creó estaciones de reciclado donde particulares pueden depositar materiales reciclables. Su crecimiento sostenido y su desafío de seguir cambiando la cultura de contaminación medioambiental lo seduce a mirar hacia el futuro.

Lanata, el esperado.

La aparición del periodista argentino Jorge Lanata, al final de la mañana y antes del lunch, despertó estusiasmo y aplausos. En el marco de los 100 años del diario El País, Lanata fue entrevistado en el escenario, y habló de las sensaciones de fracaso que experimentó.

Tras un éxito sideral con sus programas periodísticos, arriesgó con un programa de entretenimientos el año pasado que tuvo 7 puntos de rating. Mucho menor al esperado.

"Yo quería tener al menos dos dígitos y sentí que fracasé", contó. Por eso, levantó el programa. Pero dio una lección, sobre todo para los jóvenes que ambicionan el éxito.

"Quise mostrar que no está mal fracasar. Que al fin y al cabo, es un programa de televisión y nada más. Si fracasás, aprendés de eso y seguís adelante", reflexionó.

La audiencia aplaudía cada máxima que salía de la boca del polémico periodista. Sobre todo cuando se refirió a la clase política que ayer brilló por su ausencia en el Centro de Convenciones.

"Estoy en contra de la reelección presidencial. Nadie es indispensable. Tenemos que tener un sistema sin indispensables. Tenés que laburar para los demás durante cuatro años. Y después volver a la vida real otros cuatro años. De los políticos nadie laburó, todos laburaron para el Estado", aseguró, llevando al límite máximo el aplausómetro.

Lanata también despertó risas cuando crítico la autocomplacencia uruguaya.

"Quiero mucho a Uruguay (…) Tienen muy buena prensa de sí mismos. Los uruguayos, que son buenos y honestos... Y es todo mentira: acá roban igual que allá. El tema es que acá hay menos guita para repartir", dijo.

La vida de Lanata, con peleas mediáticas con los presidentes argentinos y una obsesión por alcanzar picos de rating, tuvo tintes cinematográficos como las de Agatha. "Hace dos años me enteré que era adoptado. Pero no decidí ir a buscar (a la madre). Decidí mirar hacia delante", comentó.

Y habló del trasplante cruzado de riñón que tuvo, y que le transformó la vida. "Limpiaban mi sangre cuatro horas, tres días a la semana", contó. El refugio que encontró para canalizar esa etapa fue el trabajo. "Viajé mucho y trabajé más", contó el influyente periodista.

Otro influyente.

El reconocido actor Guillermo Francella fue el encargado de cerrar el encuentro. El argentino recordó que en una encuesta realizada por Google fue calificado como el personaje "más influyente del Río de la Plata", pero pese a eso no tiene intención de abandonar su carrera artística para incursionar en otros ámbitos, como la política. "Esto que hago es porque lo domino. Lo sé hacer. Me siento capaz. Me preparé mucho, tengo una carrera de cuarenta años. Para ocupar un cargo público hay que tener cierta sabiduría de la que carezco", confesó con cierta ironía.

Francella sostuvo que en la actualidad, los personajes públicos parece que deben opinar de todo. "Yo lo vivo a diario con los periodistas, con esta demanda de opinión que hay. Te preguntan de todo. Hay que tener opinión formada de todo. Y un simple mortal no siempre puede tener esa claridad de ideas que te reclaman. Llega un momento que hasdta un estreno se convierte en un martirio. En una ceremonia de entrega de premios, por ejemplo, algunos colegas te dicen: Vamos por los inundados. Y cuando se bajan del escenario, se van a comer y se olvidan", añadió.

Durante su conferencia, contó el encuentro que mantuvo con Fidel Castro cuando concurrió al festival del cine latinoamericano del año 2003 en La Habana.

"Me habían dicho que yo era muy popular en la isla. Cuando llegué al aeropuerto fue recibido como un jefe de Estado. Fue tan fuerte lo que estaba pasando", recordó. Durante su estadía fue advertido de que el comandante Fidel Castro lo quería conocer a partir del popular programa Poné a Francella. Pasaron los días y Castro no aparecía. El último día, cuando tenía la valija pronta y faltaban pocas horas para tomar el avión, recibió la visita de personal de seguridad de Castro. "El comandante lo quiere ver", le dijeron. "Me recibió con una sonrisa y con un abrazo. Me dijo: ¿Tú eres conciente de lo que significa hacer feliz a un pueblo? ¡Tú haces feliz a mi pueblo!

Espuelas en Mercedes.

El uruguayo Fernando Espuelas, fundador de StarMedia y favorito del extinto presidente Jorge Batlle, realizó un ingreso triunfal al plenario del encuentro. Lo hizo a bordo de una lujosa cupé Mercedes Benz que avanzó casi hasta el escenario.

El empresario recordó los pasos que dio para fundar el primer portal de Internet en idioma español, que llegó a alcanzar en la Bolsa un valor de miles de millones de dólares. Recordó el día que la compañía salió a colocar acciones en la bolsa de valores. "Fue algo surrealista", dijo. "Cuando uno sale a la bolsa, te va bien, se cotizó al doble el primer día y luego sigue subiendo. Uno ingresa a una esfera muy rara donde es mucho más popular y más lindo que antes, porque todo el mundo te lo dice"; recordó.

Su empresa pasó de tener a cinco personas a miles en toda América Latina, para terminar como luego ocurrió al explotar la burbuja de las puntocom. Espuelas vive hoy en Washington y asesora a estados.

En Uber.

A diferencia del empresario uruguayo, George Gordon no llegó al Centro de Convenciones en Mercedes, sino en Uber.

El CEO de Uber Latam, otra de las estrellas del evento, explicó cómo la aplicación ha cambiado la forma en que millones de personas viajan a diario en las ciudades. "Hoy somos 20 millones, pero hay campo para ampliarse aún más", comentó.

Gordon aseguró que no posee un auto y que se traslada en Uber a todos lados. Por ello, contó una anécdota de cuando arribó ayer al Centro de Convenciones: "Muchos estaban haciendo cola para estacionar, yo pude ahorrarme toda esa demora porque vine en Uber".