Pasajeros de Eastern Airlines varados  en Miami iniciarán juicio contra la aerolínea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasajeros uruguayos de Eastern Airlines que quedaron varados en Miami iniciarán un juicio por daños y perjuicios, así como por lucro cesante contra la aerolínea, informó este viernes su patrocinador Federico Barrera en diálogo con Radio Sarandí. Reclaman, además, que se les reembolse los gastos que tuvieron hasta conseguir un vuelo o esperando el siguiente disponible.

"Esto no es una simple demora. Hubo una cancelación de un vuelo por 24 horas", destacó Barrera, al mismo tiempo que apuntó contra la empresa porque no les brindó "ningún tipo de alojamiento ni de consideración", dijo.



"Nos hicieron esperar unas 10, 15 horas en el aeropuerto (de Estados Unidos) y nos vuelven a cancelar por segundo día", contó el abogado sobre el episodio que derivó en que unos 140 uruguayos quedaran varados en el aeropuerto estadounidense.

En un video registrado por pasajeros se puede ver a una funcionaria anunciando que el "siguiente vuelo programado es el día domingo". "No nos autorizó (la aerolínea) hotel ni comida, solamente pedir el refund (reembolso) del boleto, o el siguiente vuelo disponible", dijo Barrera.



El abogado puntualizó que hay que corroborar si el domingo sería posible que despeguen los aviones de la aerolínea ya que "tuvieron suspensiones a Guayaquil, Asunción y Montevideo". Indicó además que varios pasajeros pudieron conseguir vuelos hacia Montevideo a través de Copa Airlines y Latam Airlines.



"En ningún momento se le ofreció nada a los pasajeros. Todo el regreso a Uruguay es pago por el pasajero", lamentó.



Por su parte, Carlos Pera, agente general de ventas de Eastern Airlines, declaró a El País que la aerolínea norteamericana "efectuó la devolución del tramo en aquellos casos que los pasajeros así lo solicitaron, y procedió a dar una compensación con un bono de US$ 200 para utilizar en vuelos de Eastern Airlines".



Consultado sobre la demanda anunciada por el abogado Barrera, señaló: "Habrá que esperar. El estudio CPA Ferrere representa legalmente a Eastern en Uruguay. Conversarán con nuestros abogados y se tratará siempre de llegar a algún acuerdo".



Pera también indicó que está confirmado que el domingo saldrá el vuelo desde Miami a Montevideo. "Muchas aerolíneas norteamericanas están sufriendo muchísimo la situación de Afganistán. El gobierno norteamericano ha solicitado a todo lo que vuele poder colaborar con su campaña de evacuación, que no es solamente de Afganistán, porque desde allí vuelan a países vecinos y desde ahí hay que transportarlos a países que reciban a los refugiados", contó Pera.