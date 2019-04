Parque Lecocq no cobró entrada en Semana de Turismo tras una serie de asaltos y robos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por motivos de seguridad el Parque Lecocq no cobró entrada durante la pasada Semana Santa. El director del Sistema Departamental Zoológico de Montevideo, Eduardo Tavares, confirmó ayer a radio Carve que tomó la decisión luego de una serie de asaltos y robos, entre ellos el hurto de una caja y la reducción del personal de la guardia de seguridad armada que había contratado.

La administración invirtió en rejas y alarmas pero los ilícitos siguieron. Para colmo, el Banco República, encargado de trasladar los caudales, no trabajó en Turismo, según dijo el jerarca.



Ahora, Tavares pretende cobrar con instrumentos electrónicos. Sin embargo, el sistema no ofrece cobertura de telefonía móvil para el funcionamiento de los dispositivos POS.



El edil nacionalista Diego Rodríguez anunció que en las próximas horas realizará un pedido de informes a la Intendencia para que se conozcan las razones de la decisión.



“Esto es increíble, asombra que un jerarca municipal diga eso. Le está cediendo todo el terreno a los delincuentes. No es capaz de coordinar la seguridad con el Ministerio del Interior cuando todos son del mismo partido político”, dijo el edil.



En ese sentido, Rodríguez destacó que Tavares “tiene la condición de adivinar el futuro, sabe cuándo van a atacar los delincuentes”. Dado los comentarios del jerarca, el legislador departamental anunció que realizará un “pedido de informes contundente”.



Por otro lado, Rodríguez subrayó que con sus dichos Tavares “acepta que la inseguridad nos están ganando y que el gobierno del Frente Amplio fracasó en materia de seguridad, cuando en las altas esferas dicen otra cosa”.



Finalmente, el edil nacionalista destacó que el Parque Lecocq “está bien” gracias al arduo trabajo de los funcionarios, los veterinarios y la población que lo visita.