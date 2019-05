El Parque Lecocq busca alternativas para evitar robos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un pedido de informes cursado a la Intendencia de Montevideo por el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, el director del Sistema Departamental Zoológico, Eduardo Tavares, informó que está haciendo gestiones con Antel para realizar el cobro de entradas en el Parque Lecocq a través de medios electrónicos.

Como diera cuenta El País, en Semana Santa el Lecocq no cobró entrada aduciendo motivos de seguridad. Tavares dijo que tomó esa decisión luego de una serie de asaltos y robos, entre ellos el hurto de una caja y la reducción del personal de la guardia de seguridad armada que había contratado. La administración invirtió en rejas y alarmas, pero los ilícitos siguieron.



El edil Rodríguez consideró “increíble” que un jerarca municipal haya resuelto no cobrar la entrada al parque “cediendo todo el terreno a los delincuentes”.



“No es capaz de coordinar la seguridad con el Ministerio del Interior”, se quejó el legislador de la lista 404.



En la respuesta al pedido de informes, Tavares comenta que el parque contó con guardia policial (222) hasta el año 2014, cuando el Ministerio del Interior “realizó una reforma interna del personal y retiraron esos guardias”. En 2015, “ante algunos hechos delictivos, se decidió contratar una guardia privada, la cual se mantiene hasta el día de hoy”, agregó.



El edil opinó que “tomaron esa decisión (de no cobrar entrada) sin planificar nada”. “La misma fuerza política gobierna Montevideo y el país y no coordinaron con el Ministerio del Interior”, sentenció.