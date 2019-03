Pareja que vendía alfajores para ser mamás anunció: "¡Viene en camino, lo logramos!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de un año de iniciar un largo camino para ser mamás, Jessica Polak (34) y Ximena Beretervide (39) confirmaron este lunes que finalmente van a tener un bebé tras dos intentos de fecundación in vitro.



"Estoy de re poquito, de seis semanas. Hoy tuvimos la primera ecografía, estaba todo bien. Aunque implantamos dos embriones el bebé es solo uno, lo que es mejor porque el embarazo es menos riesgoso", indicó Jessica a El País.

Las dos mujeres se hicieron conocidas luego de que iniciaron su proyecto de venta de alfajores caseros para costear el alto precio que conllevaba todo el proceso de fecundación. La idea surgió luego de que Jessica perdiera su trabajo y el dinero que habían ahorrado para alcanzar los US$ 10.000 que necesitaban ya no alcanzara.



"Nosotras queríamos que el bebito fuera de las dos", había indicado Jessica a El País. "Lo que buscamos es que extraigan los óvulos de Xime, que se fecunden in vitro y que los implanten en mi útero". Este proceso, que es calificado como "de alta complejidad", tiene otro costo y no está previsto por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) a menos que uno de los integrantes de la pareja no sea fértil. "Este no es el caso", aclaraba Ximena.



El proyecto se puso en marcha y en una semana ya tenían 5.000 seguidores en Instagram. Ahora cuentan con 17.500 y una estrecha relación con personas que se preocupan día a día de lo que ocurre en sus vidas.

Durante el primer intento Jessica y Ximena compartieron todo: los momentos en los que cocinaban, los momentos en que tomaban la medicación, las idas al doctor. El primer intento fue en noviembre pero pese a la gran expectativa no tuvo resultados.

Test de embarazo de Jessica y Ximena. Foto: Instagram @ hechoconmucho_amor

"Los mensajes que nos mandaron siempre fueron positivos, de mucho aliento. Parejas heterosexuales que ya habían hecho el proceso nos contaban que era muy difícil quedar a la primera y que lo habían intentado hasta dos, tres o cuatro veces", indicaron.



El segundo intento fue en febrero y hace dos semanas le dieron la noticia a sus seguidores. "Queríamos compartir una noticia con ustedes", dice Jessica mientras Ximena acercaba un test de embarazo a la cámara: "Son dos rayitas, nos acabamos de enterar, muchas gracias a todos", agregó.



En la ecografía de este lunes pudieron ver el latido del corazón de su bebé que por ahora mide cinco milímetros. En la ecografía correspondiente a los tres meses (semana 12) se podrán saber más datos que también piensan compartir con sus seguidores, quienes esperan ansiosos.



Por ahora la venta de alfajores sigue y ya se expandió a 20 puntos de venta. Además de que son muchas personas que los buscan por su sabor, además de su fin, los venden para poder financiar el gasto en medicación que debe continuar hasta que el bebé tenga tres meses y las dosis de cada una tienen costos elevados.