Otra denuncia que no alcanzó
MUERTAS NO SUEÑAN - ESPECIAL VIOLENCIA DE GÉNERO
Luna Chiodi es el séptimo caso en lo que va del año. Las víctimas dejaron al menos a 20 niños huérfanos.
La persiana metálica verde oscuro está baja. Sobre ella reposa una pizarra que aún deja ver una lista de insumos de almacén borroneados debajo de letras recién grabadas: "Gracias vecinos por tanto cariño", firman "Los Chiodi". A su lado, una cartulina verde con purpurina plateada dice que Luna nunca dejará de brillar y otra pizarra cercana anuncia la dirección del velatorio en Playa Pascual. En el homenaje que montó la familia sobre la calle José Luis Terra tampoco falta un cartel con el nombre completo de la recordada: Luna Marina Chiodi (51), la séptima víctima de un femicidio que ocurre en Uruguay desde que comenzó el 2018.
Luna Marina Chiodi abrió por última vez su almacén, ubicado en el barrio Goes, el lunes 19. Hace poco más de seis meses se había instalado con su pareja en esta zona y juntos habían montado el negocio.
La corta residencia no permitió que los vecinos la conocieran demasiado, sin embargo, varios destacaron su amabilidad a la hora de atender el comercio. Pero esta no es la primera vez que la cortina está baja. En el mismo lugar en que ahora persiste el recuerdo, en febrero pudo verse un cartel que decía "Cerrado por violencia de género". A él no se lo vio más, Luna lo había denunciado. Pero Luna tenía miedo.
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Según relató una residente de la misma cuadra, el viernes anterior a su asesinato Luna le comentó que no quería estar sola por temor al daño que pudiera causarle su expareja y que esperaba, por tanto, la compañía de su hermana. La orden de restricción de 200 metros que regía desde el 1° de marzo no fue impedimento para que el agresor esperase a que Luna estuviera sola para matarla. La mató a puñaladas en el mismo almacén que juntos habían puesto, tiró el cuchillo en una volqueta cercana y fue detenido horas más tarde en la zona del Río Santa Lucía.
El de Luna es el primer femicidio de este año que ocurre en Montevideo, los otros seis se dieron en el interior del país: Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó, Salto y Rocha.
A cada muerte sigue una alerta feminista y esta no fue la excepción. El miércoles 22 familiares de la fallecida y vecinos de Goes marcharon en las cercanías de la casa y la homenajearon frente a la puerta. Sobre la pared, dejaron bien claro que se trató de un femicidio. En letras rojas, enmarcado entre trapos negros y violetas (colores que representan la lucha contra la violencia de género) puede leerse: "Acá un hijo de puta mató a una madre, hija, hermana". Son siete las asesinadas y ya son al menos 20 los hijos que lloran a sus madres. Con la muerte de Luna, cada 11 días —en promedio— Uruguay perdió a una mujer, por ser mujer.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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