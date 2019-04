Operadores turísticos con altas expectativas para Semana Santa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez desde hace casi cuatro años, los servicios que fueron dispuestos en la Terminal Tres Cruces para la Semana Santa igualaron -y se prevé que superen- los registrados en el mismo período del año anterior. “Programamos 3.500 servicios entre el viernes y hoy, con el objetivo de darle transporte a unas 150 mil personas”, explicó Osvaldo Torres, jefe de la Torre de Control de la terminal de ómnibus.

La explicación que le ven al fenómeno, según Torres, es que durante Carnaval -“que fue bastante flojo”- mucha gente se abstuvo de viajar y apuntó a la Semana Santa. “El adelanto del comienzo de clases pudo haber conspirado para que ocurriera eso y pudo haber alterado los planes de viaje de las personas que decidieron apostar todo a esta semana”, dijo el jefe de control.



En cuanto a los destinos “en Turismo se mueve todo el país”, dice Torres. El litoral termal, desde Salto hasta Colonia es de los más solicitados junto con el Este del país, pero también aparecen otros puntos como los fronterizos -el Chuy y Rivera- u otros que no aparecen en los grandes escaparates pero que tienen una importante presencia de turistas como La Charqueada (Treinta y Tres), San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) y Andresito (Flores).



Tampoco se quedan atrás las excursiones al exterior, principalmente al sur de Brasil con Florianópolis a la cabeza, como así también el norte argentino, las zonas de las Cataratas del Iguazú o el sur de Chile.



El miércoles, adelanta Torres, volverá a darse un gran movimiento en la terminal por el “asueto corto” para lo cual se ha dispuesto la misma cantidad de servicios que para este fin de semana.

Previsiones.

En Salto, la ocupación hotelera del departamento y de complejos de alojamientos de los centros termales están prácticamente ocupados en su totalidad desde la pasada jornada y se aguarda por un lleno total a partir del próximo jueves.



El integrante de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial local, Leonardo Boruchovas, dijo a El País que es muy poca la disponibilidad de camas que restan por ocuparse y seguramente los turistas comenzarán a recurrir a casas de familias para alojarse en la ciudad.



“Ya podemos adelantar como una buena semana para el sector del turismo que, sumado al feriado de Carnaval que también fue exitoso, da un respiro a los empresarios”, aseguró Boruchovas.



La mayoría de turistas, dice, llegarán desde el sur del país “por lo que será principalmente un turismo interno lo que habrá”, dijo.



En Punta del Este existe cierto temor por lo que pueda ocurrir durante la semana, sobre todo por el mal resultado obtenido en la temporada de verano y la caída de los visitantes argentinos. Eso genera cierta incertidumbre en los distintos comercios y hoteles. De todas formas, se espera este fin de semana el arribo de turistas brasileños provenientes tanto del estado sureño de Río Grande del Sur como de San Pablo, y a partir del jueves, de turistas argentinos.



Por otro lado, se prevé que gran parte de los habitantes de Maldonado comience un éxodo hacia otras partes del país, dado que la mitad de la población que vive allí no es oriundo de ese departamento. Eso se da antes de la llegada de los turistas, lo que se traduce en calles vacías y comercios cerrados.



Ayer, el Puente San Martín se vio desbordado de autos y vehículos de excursiones con turistas que iban rumbo a Argentina. Según funcionarios de la Aduana, unos 10 mil uruguayos cruzaron el sábado la frontera hacia el vecino país. “Han cruzado más de 2.500 autos y al menos 40 excursiones” indicó una fuente de Prefectura.



Ayer, la demora para realizar los trámites osciló entre 1 y 2 horas dependiendo del momento del día. Esta vez, Migración Argentina habilitó seis carriles de salida pero no hizo uso -como en otras ocasiones- de la zona uruguaya para habilitar carriles a contramano y agilizar el tránsito.



“Algún día este bendito país deberá hacer más ágil todo esto y no como ahora que se debe llenar formularios letra por letra”, se quejó Ramiro, que iba en dirección al norte argentino.



“No me esperaba ver a tanta gente saliendo de vacaciones hacia Argentina. Muchos se quejan pero se ve que tan mal no estamos”, ironizó otro.