ONG Nada crece a la sombra rechaza prohibición de ingreso a cárceles; Legrand afirma que hay “persecución”

La ONG Nada crece a la sombra informó este martes a través de sus redes sociales que el Ministerio del Interior no les permite el ingreso a las cárceles y afirma que con esta medida se está "omitiendo y violando dos convenios vigentes". Denisse Legrand, que encabeza la organización, dijo a El País que intentó hablar sobre este asunto con el ministro Luis Alberto Heber, y que el jerarca los derivó al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, donde se tomó la decisión de no permitir el ingreso a cárceles de organizaciones que no tengan convenio.

En su cuenta de Twitter la ONG publica la resolución que le impide el ingreso, firmada por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

"El ministro está siendo mal asesorado y hay una intencionalidad explícita" de Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo Legrand. "Ha generado distintos ámbitos de persecución", manifestó.



La definición de no poder ingresar a cárceles es del 24 de agosto, pero Legrand dijo que tomaron conocimiento el 26. "Íbamos a ir a la cárcel y desde la dirección del ex Comcar nos plantean que no teníamos permitido el ingreso", expresó.



Legrand hizo referencia a dos convenios "vigentes". Por un lado, uno con Presidencia para hacer talleres en cárceles, por lo que fueron transferidos en abril de 2021 $ 3.620.000. "Que están aún en nuestra cuenta esperando que se de cumplimiento a la obligación del Ministerio del Interior, que es definir las cárceles y permitir el ingreso", dijo. El segundo convenio refiere al Plan de Salud Sexual y Reproductiva, firmado en julio de 2020.

Presidencia transfirió fondos que ante incumplimiento del Ministerio del Interior no se pueden ejecutar y están en nuestro haber.



Se vulnera nuestro derecho al trabajo.



Se coarta el proceso educativo y de rehabilitación de personas privadas de libertad.https://t.co/wynhPBHMhI pic.twitter.com/LixZJqsPa8 — NADACRECEALASOMBRA (@nadacrece) August 31, 2021

Ahora desde la ONG solicitan a Interior que indique "los términos legales que significa el incumplimiento de un convenio", dijo Legrand, que además cuestionó "cómo se van a llevar las actividades educativas" que se desarrollaban en el ex Comcar, y "cómo se va a garantizar" la atención ginecológica integral en las 11 cárceles "que aún resta cubrir".



A mediados de agosto, el periodístico Así nos va (Radio Carve) informó que la ONG incurrió en incumplimientos e irregularidades con el Estado y también en la interna, con contrataciones en negro incluidas. Esto despertó la polémica en varios ámbitos.