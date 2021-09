ONG Nada crece a la sombra presentó recurso de revocación por prohibición de entrar a cárceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ONG Nada crece a la sombra presentó un recurso de revocación tras la decisión del Ministerio del Interior de impedirles el ingreso a las cárceles por no tener convenios o acuerdos vigentes. Además, solicitan que se les informe qué ocurrirá con los dos convenios que la organización estima vigentes.

El primero de los convenios, según detallan, se realizó por una adjudicación de $ 5 millones con Presidencia de la República y Ministerio del Interior. Este convenio "tiene como plazo máximo un año previa finalización de la ejecución del proyecto".



La organización asegura que "la ejecución del proyecto no terminó" porque están a la espera de que "el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones asumidas en el convenio (definir cárceles, permitir el ingreso, supervisar)".



El segundo es "el Plan de Salud Sexual y Reproductiva" fechado el 13 de julio del año pasado, que ya brindó atención en "la Unidad 5 Femenino, Unidad 9 Madres con hijos, Unidad 16 Paysandú y Unidad 20 Salto".



"Tal como respalda la comunicación formal que la organización ha mantenido con la Dirección del INR, se solicitó en tiempo y forma el cumplimiento de este convenio para garantizar la atención ginecológica integral a todas las mujeres de todas estas cárceles, tal como indica el convenio. No hubo respuesta", indicó.



Con respecto a este último convenio, la organización expresó que en los elementos del contrato se establece un plazo de siete meses con opción a una prórroga de siete meses más en caso de que no se indicara lo contrario por alguna de las partes. "En este sentido, se prorrogó automáticamente ya que ninguna de las partes manifestó lo contrario. Así que el convenio mantiene su vigencia hasta el 13 de setiembre de 2021", expresó.

En el recurso dado a conocer este lunes, Nada crece a la sombra señala: "Se solicitará se revise el contenido del acto administrativo por padecer error y resultar lesivo de los derechos que amparan a la organización en

función de los convenios vigentes, así como los derechos adquiridos dado el

desempeño de actividades desde el año 2014 a la fecha de manera ininterrumpida".



La organización, además de pedir que se revoque el acto administrativo, también solicita que se notifique "formalmente qué sucede con los convenios vigentes, cómo se habrá de cumplir con el dinero ya depositado a la organización".



"Queda constancia en este acto de la buena voluntad de la organización en cumplir fielmente con los convenios firmados, así como de ejecutar el dinero depositado a nuestro favor con destino al objeto de dichos convenios", indicó.

Consultada por El País en el momento en que se dio a conocer la disposición del ministerio, Danisse Legrand, quien encabeza la organización, expresó que "el ministro está siendo mal asesorado y hay una intencionalidad explícita" de Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. "Ha generado distintos ámbitos de persecución", manifestó.