Once tripulantes uruguayos están varados en EE.UU; Cancillería busca una solución

Once tripulantes uruguayos se encuentran varados en el puerto de Baltimore, Estados Unidos, desde hace varios días, informó La diaria y confirmó El País con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó el medio, las autoridades norteamericanas no permitieron el ingreso del buque en el que se encuentran ya que se constataron una serie de irregularidades.

Esta situación comenzó hace ya cuatro días, pero fue ayer domingo cuando se contactó a las autoridades diplomáticas y de cancillería uruguaya para que estuvieran al tanto de lo que está sucediendo y puedan buscar una solución al respecto, indicaron las fuentes.



"No tenemos provisiones, no nos podemos bañar, lavar ropa, ya no tenemos ropa limpia, ni siquiera podemos lavarnos las manos cada vez que es necesario, nos abren el agua 30 minutos al día”, contó uno de los tripulantes uruguayos a La diaria.

​

El hombre también detalló que ya no cuentan con carne dentro de los alimentos que por el momento tienen y que solo les queda "arroz, harina, fideos y algunos porotos".



El buque Índigo 1, perteneciente a la Naviera Independencia Shipping Lines, partió desde Montevideo el 19 de setiembre con un cargamento de madera. Además de los tripulantes uruguayos, también hay algunos de nacionalidad nigeriana.