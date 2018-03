Olga, ya son cinco femicidios en el 2018

Hace 69 días que comenzó el 2018 y ya cinco mujeres murieron como víctimas de femicidios. Cada 13 días, aproximadamente, una mujer murió por el simple hecho de haber nacido mujer en Uruguay en lo que va del año.

El caso de Olga Costa, una mujer de 44 años del departamento de Salto, se convierte así en el quinto femicidio del 2018 y fue perpetrado el jueves 8, en el Día Internacional de la Mujer por su expareja. No murió sola. Junto con ella no se suicidó el asesino —como sucede en muchas ocasiones—, sino que también le quitó la vida a uno de los policías que estaba encargado de custodiarla, luego de que ella realizara una denuncia por violencia de género.

El femicida, Cleomedes Medina, de 60 años, y Olga Costa se habían separado hace un mes, luego de que ella no soportara más los malos tratos, tras cuatro años de convivencia. El miércoles realizó una denuncia y por disposición judicial, considerando que ya había realizado amenazas de muerte en 2016 y era considerado peligroso, se decidió que la mujer debía recibir custodia policial. Medina mató a Olga con una escopeta recortada de caza. Disparó dos veces en la cabeza y luego asesinó a uno de los policías que intentó detenerlo de un disparo en el pecho.

En la memoria.

Sonia Beatriz Salvi Izaguirre, prima de Olga, dijo a El País que la mujer ya había recibido amenazas la semana anterior.

Ella recordará siempre a su prima como una mujer que "amaba la vida". "Fue excelente amiga, prima y madre" destacó, al tiempo que agregó que Medina "no era el dueño de su vida y no tenía derecho de sacársela".

Gissel Izaguirre, también prima de Olga, aseguró que ella hacía de madre y padre para sus tres hijos. "Dejaba muchas veces su vida personal por sus hijos, siempre pendiente de ellos y regalando sonrisas", rememoró. "Siempre trataba de dar consejos y de salir adelante, así la voy a recordar", afirmó Gissel.

Daiana Rosa, sobrina de Olga, contó que a su tía "le gustaban los caballos, las carreras y los campamentos con la familia". Además, destacó que "era una persona que siempre estaba de buen humor" y "adoraba a sus hijos". Daiana la recordará para siempre como una "mujer cariñosa, alegre, buena persona y buena madre".

En tanto, Leticia, también sobrina de Olga, sostuvo que su tía era "luchadora, alegre, bonita y muy coqueta", además de una excelente madre.

En ese mismo sentido, Ramón, hermano de Daiana y Leticia, dijo que Olga "era una persona muy alegre, muy cariñosa, de buen corazón" y que nunca mostraba mala cara. Además, destacó que su tía era "divertida" y "muy sincera".

Vea el especial multimedia "Muertas no sueñan"

INFORMACIÓN ÚTIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.