La odisea de tres uruguayos para visitar Chile: pandemia, requisitos inesperados y PCR vencido

Tres uruguayos se encuentran varados en el aeropuerto de Santiago de Chile desde hace cuatro días, ya que el gobierno de aquel país no les permitió el ingreso por no tener toda la documentación requerida. Y mientras esperaban por la autorización, perdió vigencia el test PCR realizado antes de partir de Uruguay.

Según relataron a El País, los uruguayos (dos mujeres y un hombre) viajaron para asistir a un casamiento y compraron los pasajes antes de que comenzara a regir la obligatoriedad de tramitar el denominado "pase de movilidad". Este pase es un documento que se entrega a todas las personas que completaron su proceso de vacunación contra el COVID-19 y que tienen cumplidos los 14 días desde la segunda dosis de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca o Sputnik V. Su proceso de aprobación para extranjeros es de aproximadamente 20 días.



Si bien los turistas uruguayos iniciaron la diligencia, en el momento en que llegaron al aeropuerto les dijeron que el pedido estaba "en trámite" y no "aprobado". Por tanto, no cumplían con los requisitos para habilitarles el ingreso. Una de las viajeras, Paula Barceló, expresó a El País su molestia por el trancazo, que considera un fallo de la aerolínea Latam, ya que al embarcar en Montevideo no chequearon que cumplieran con los requisitos.



Consultados por El País, desde la aerolínea recalcaron que en "casos como este ocurren en el contexto de una situación sanitaria excepcional, con regulaciones y restricciones que varían de acuerdo al país de origen y destino", por lo que es importante "informarse sobre los requisitos específicos" para el viaje.



Asimismo, indicaron que "desde el día que (los uruguayos) arribaron a Santiago de Chile, el grupo ha dispuesto todos los recursos necesarios para ofrecer soluciones de viaje, las que fueron declinadas de forma voluntaria por los pasajeros. Adicionalmente, se les ha entregado alimentación y un sector de descanso".



También indicaron que la aerolínea ofreció "una nueva alternativa de viaje para el 19 de noviembre, comprometiendo la asistencia necesaria para que regresen a sus hogares sin inconvenientes".



Fuentes diplomáticas informaron a El País que mientras el grupo de uruguayos esperaba a que las autoridades chilenas autorizaran su "pase de movilidad", perdió vigencia el test PCR que se realizaron antes de viajar y que es otro requisito indispensable para ingresar al país.



En la tarde de este jueves, el pase fue aprobado y desde el Consulado uruguayo en Santiago se realizaban intensos esfuerzos para que los uruguayos pudieran realizarse un nuevo PCR dentro del aeropuerto, agregaron las fuentes.



En caso de que no lo logren, la posibilidad que se maneja es el retorno a Montevideo en el vuelo de este viernes 19.