Las obras de la doble vía en José Belloni siguen paralizadas

Ayer se cumplió un mes y medio de la paralización de las obras de ensanche y construcción de la doble vía de la Avenida Belloni, a la altura de la intersección con Instrucciones. Los comerciantes y vecinos de Manga temen que pase todo el invierno a punto de comenzar y deban continuar soportando los inconvenientes que ahora sufren, sobre todo los asociados a la temporada de lluvias, como las que vienen ocurriendo en estos días y ya han generado lagunas y un imponente barrial.

El acceso a supermercados, redes de pagos, farmacias y otros locales se ve dificultado en exceso. Atravesar los tramos de calle desierta no es sencillo tampoco y en la calzada que quedó habilitada junto a las vías del tren se deben extremar cuidados debido al tránsito en doble sentido, que incluye ómnibus, camiones, motos, bicicletas, autos que corren el riesgo de empantanarse y vehículos de servicios, desde ambulancias hasta patrulleros o camionetas de bomberos.



Poco después de que la empresa Bersur se presentara a concurso de acreedores y enviara a seguro de paro a los trabajadores, los vecinos, que no tenían idea de ese hecho, comenzaron a sentir los primeros perjuicios y decidieron escribir una carta a la Intendencia de Montevideo. A fines de mayo las autoridades anunciaron que tomarían medidas paliativas para mitigar las consecuencias, y de ese modo mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad a los vecinos.

El intendente Christian Di Candia, que recién había asumido la administración, dijo por Twitter el 23 de mayo: “Tal como nos comprometimos, queremos informar que las obras van a retomarse a la brevedad posible”.

Sobre la situación de las obras paralizadas de la empresa BERSUR:

como sabrán, por motivos ajenos a la @montevideoIM, estas obras se encuentran momentáneamente detenidas. Hoy, y tal como nos comprometimos, queremos informar que las obras van a retomarse a la brevedad posible. — Christian Di Candia (@chdica) 23 de mayo de 2019

La solución sin embargo no es tan sencilla, no hay un mecanismo legal y logístico para gatillar y cambiar en días el estado de cosas, tanto en Belloni como en otros puntos de la ciudad en que se suspendieron las obras, por ejemplo en la Avenida San Martín. Habrá en primer término que rescindir contratos de la empresa que no cumplió lo asumido en la licitación ganada. Recién luego, y con la corroboración judicial, los fiduciarios podrán avanzar en las alternativas para otorgar los contratos de las obras paralizadas a otras empresas.



El director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu, destacó el pasado viernes la rapidez con que el Poder Judicial ha venido actuando, “dada la importancia de las obras paralizadas, que se buscan retomar lo más pronto posible”.



Desde la Intendencia de Montevideo se informó que los jerarcas de la Secretaría General, los departamentos de Movilidad y Desarrollo Urbano, la división Vialidad, la Asesoría Jurídica y la Gerencia de Compras mantuvieron al fin de la semana pasado una reunión con la contadora designada por el juez que interviene en la causa de concordato a la que se presentó la empresa constructora Bersur.

El tránsito no es fluido y los riesgos están a la vista. La foto es de la tarde de ayer. Foto: Marcelo Bonjour

En esta instancia también participaron representantes de los fiduciarios que administran las obras: el Fideicomiso de Fondo Capital (a través de República Afisa) y el del Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo (mediante Conafin Afisa), junto a la dirección de la empresa.



Inthamoussu afirmó que desde la división Vialidad “se realizaron distintas tareas de mitigación en las obras para evitar accidentes y reducir las afectaciones a vecinas y vecinos de las zonas circundantes”.



A propósito de eso resaltó que existe un acuerdo refrendado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que las nuevas empresas a las que se les adjudiquen los contratos para continuar las obras en Belloni y otras zonas integren a extrabajadores de Bersur, mediante la bolsa de trabajo que se conformó en acuerdo con el sindicato de los obreros de la construcción (Sunca).



Al presentarse el plan para poner en marcha, casi a la vez, varias obras de importancia en Montevideo, como ser las propias de Belloni y de San Martín hasta el ensanche de Avenida Italia y el túnel a la altura del Estadio Centenario, el secretario general de la Intendencia Fernando Nopitsch había valorado que se estaba ante “una etapa histórica de Montevideo” y, dirigiéndose a los habitantes de la capital, agregaba: “Vamos a convivir con una etapa difícil, porque estas obras van a traer problemas en la movilidad, que las estamos viendo a diario. Es parte de los dolores del crecimiento”.

Hace un mes y medio que vecinos y comerciantes esperan una solución. Foto: Marcelo Bonjour

La descripción es justa, y los vecinos de la calle Albo, que también se está ensanchando, lo saben. Pero lo de Belloni es otra cosa, más bien se asemeja a lo sufrido por los vecinos de la calle Cufré cuando se construyó el tanque subterráneo para amortiguar lluvias.