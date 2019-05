El nuevo proyecto de la Intendencia para 18 propone menos cambios, pero a costo mayor

El proyecto original para una nueva Avenida 18 de Julio naufragó empujado por corrientes críticas con peso y fundamento. La Intendencia de Montevideo recurrió entonces a un Plan B y dijo primero que las obras comenzarían en febrero y después en abril pero esos meses pasaron y, por demoras en la licitación, ahora parece que comenzará a trabajarse en junio o en julio, por las noches, extendiéndose hasta el otoño de 2020.

El proyecto que se dejó de lado iba a costar 120 millones de pesos mientras que el ejecutable ahora asciende a algo más de 320 millones de pesos, unos 10 millones de dólares.



Originalmente se planteó que habría una restricción total de automóviles y otros vehículos particulares entre Plaza Independencia y Ejido, pero se dio marcha atrás y será parcial. Quedó probado que tal decisión ocasionaría congestionamiento del tránsito en otras calles céntricas.



La ciclovía prevista en el centro de 18 de Julio y a lo lar-go de toda la avenida en el proyecto original, fue sustituida por un carril compartido con vehículos, con limitación de la velocidad máxima autorizada a 30 km/h entre Plaza Independencia y Ejido. La otra ciclovía estará en el sector desde Barrios Amorín al Obelisco, pintada de verde contra los cordones de la vereda.

También quedó para otra oportunidad la idea de transformación del transporte de pasajeros creando 3 líneas de ómnibus articulados eléctricos.



En lugar de eso continuarán circulando las actuales unidades, después de una racionalización en horario pico, es decir al acortar el destino de varias líneas y dejarlo en Tres Cruces o Bulevar Artigas. La única novedad en este sentido pasará por la incorporación de 10 unidades eléctricas para la línea CA1.



Los datos oficiales de la IMM indican que ya se eliminó uno de cada cinco ómnibus que circulaban fuera del horario pico por 18 de Julio. Se anuncia además que continuarán las reestructuras buscando fijar más líneas troncales y alimentadoras, mayor coordinación y más frecuencias para un sistema que gane en racionalidad al momento de hacer los trasbordos. Para mejorar el flujo del tránsito por 18 de Julio, está previsto asimismo que, en el segundo semestre de este año, esté lista la misma tecnología que existe en la rambla, con el monitoreo del Centro de Gestión de Movilidad.



El esquema de las soluciones por tramo establece que desde Plaza Independencia a Cuareim habrá un carril exclusivo Solo Bus contra el cordón de cada vereda, y un carril compartido entre bicicletas y autos por sentido, en el centro de 18 de Julio. Se establecerá la prohibición de estacionar en todo este tramo y en todos los horarios, y no podrán circular autos del centro al este de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas.

Entre Cuareim y Ejido se mantendrá un carril exclusivo Solo Bus contra el cordón de las veredas por sentido y un carril compartido bici-auto por sentido en el centro, con velocidad máxima de 30 km/h. Desde Ejido a Barrios Amorín quedará ensanchada la explanada de la Intendencia de Montevideo y aquí sí se dará un cambio importante respecto al otro tramo: habrá una ciclovía de 1,80 metros contra el cordón de las veredas pintada de verde y un único carril Solo Bus por sentido, por lo cual deberán convivir los ciclistas con los pesados ómnibus, algo que ha merecido ya fuertes cuestionamientos y advertencias. (Ver aparte).



En este tramo existirá además un carril central por sentido para los automóviles.



Entre Barrios Amorín y el Obelisco se amplía por su parte el carril bus-bici en ambos sentidos contra los cordones (1,80 mts. carril bici, y 3,70 mts el de bus). Por el medio de la calzada habrá una senda para autos en régimen de 45 k/h (ida-vuelta).

Objetivos perseguidos con obras Las obras en 18 de Julio, según la IMM son necesa- rias para la “revitalización urbana de la principal avenida, para reforzar su carácter de convivencia, lugar de encuentro y significancia para la ciudad”. Entre los objetivos específicos se mencionan: revalorizar del espacio público, promover la movilidad sostenible y para mejorar la calidad ambiental. Trabajos por tramos y etapas Los primeros trabajos comenzarán en zona de veredas, para garantizar faja peatonal con el ensanche de la explanada de la IMM, por ejemplo. Después se pasará a la instalación de nuevo equipamiento urbano: refugios peatonales en paradas STM, kioscos de diarios y revistas, escaparates para ambulantes, escaparates para venta de flores, papeleras y bancos. A continuación llegará la mejora del pavimento vial. Sugerencia danesa no se plasmará El ensanche de las veredas entre Cuareim y Ejido se quedaría sin una parte de lo previsto en el plan original, es decir la idea de instalar mesas y sillas. Lo había propuesto el arquitecto danés Jan Gehl, quien estuvo realizando un relevamiento de la principal avenida. Entre otras obras se recuperará el estacionamiento de Plaza Fabini y colocarán plantas en zonas ampliadas. Las luces y un plan a completar Los trabajos de renovación de 18 incluyen iluminación para abrir o resaltar fachadas, algo que ya estaba previsto pero no se completó hasta ahora cuando se cambiaron los focos colgantes por las enormes columnas negras alternadas entre la vereda sur y la norte. Esa iluminación led, a unos 16 metros, desplegaría justamente un circuito de proyectores hacia remates de edificios.

Los ciclistas denuncian errores y riesgos

Temen por potenciales colisiones en dos tipologías diferentes para circular

La administración de Daniel Martínez en la IMM quiso favorecer la circulación en bicicleta, pero los ciclistas dicen que el último proyecto para 18 de Julio los afecta en varios sentidos. Dicen que “el carril compartido con limitación de velocidad máxima de 30 km/h no puede ser considerado infraestructura para bicicletas”. Y si fuera así, por ese carril “también los menores de 14 años deberían circular”, algo no razonable ya que deberían andar junto a los autos, ómnibus (cuando deban hacer adelantamientos), taxis o motos. Ese carril compartido tiene además “serias dificultades para que ciclistas accedan y salgan de la avenida”, para que giren a la derecha o se detengan en medio de una cuadra. Los ciclistas temen porque se los expone “a potenciales colisiones”. La “expectativa de seguridad” no se presenta en ningún caso, y se crean “dos tipologías diferentes para la circulación en bicicleta, ambas con diferentes reglas y comportamientos”. El tramo de ciclovía verde no contempla la recreación y tiene riesgos en zonas de paradas de ómnibus, dicen.