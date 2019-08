¿Cómo hacer para trabajar en la nueva planta de UPM?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda planta de UPM que se instalará en Pueblo Centenario en Durazno, y que supone la mayor inversión privada en la historia del país, generará 6.000 puestos de trabajo en el pico de demanda de mano de obra para la construcción.

Con la tasa de desempleo más alta en los últimos 12 años (trepó a 9,8% en junio), el gobierno anunció ayer que el martes 20 de agosto habilitará un sitio web para que miles de personas puedan postularse para, en un principio, más de 2.000 empleos de las obras de la planta.



Pero, ¿cómo se hace? El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro explicó que se pondrá a disposición el sitio web viatrabajo.mtss.gub.uy a través del cual la ciudadanía podrá completar sus datos personales, académicos y profesionales y postularse a los empleos.



Durante la fase de construcción se requerirán en promedio 3.000 trabajadores, explicó Murro. Y añadió que el pico máximo de contrataciones será en 24 meses, cuando se empleen a 6.000 dependientes. El 75 % del personal será uruguayo y se realizará un control de los trabajadores extranjeros por parte del Banco de Previsión Social (BPS).



Murro dijo que ya hay 4.000 empresas que “están utilizando este mecanismo de trabajo que permite a las empresas y trabajadores acceder a información, posibilidades de capacitación y orientación en la búsqueda de trabajo en todo el país”. De la presentación participaron también el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, el intendente de Durazno Carmelo Vidalín, el director nacional de Trabajo Jorge Mesa y el diputado del MPP de Durazno, Martín Tierno.



En el sitio web también se podrá acceder a la información con la atención personal de centros públicos y de empleo en todo el país.

Capacitación.

El Poder Ejecutivo no solo ofrecerá empleo, también capacitará a los trabajadores locales y de todo el país.



En una primera etapa se ofrecerán - a través del sitio web- cursos para 200 trabajadores sin experiencia en construcción, para los que podrá inscribirse a partir del 1° de octubre. En el caso de aquellos que sí tengan experiencia en la construcción, se ofrecerán 600 cupos y podrán inscribirse a partir del 1° de diciembre.

Para anotarse en los cursos de introducción a la construcción para personas sin experiencia, deberán concurrir personalmente a los centros de empleo de la ciudad de Durazno (Fructuoso Rivera 407) y al MTSS de Paso de los Toros (18 de Julio y Gutiérrez Ruiz). Las inscripciones arrancarán el próximo 2 de septiembre en Durazno y el 3 de septiembre en Paso de los Toros.



También habrá capacitación en montaje de andamios (60), operador de equipos (60), encofrados especiales (30), montaje básico (60), cañista (30), soldadura básica de montaje (60) y soldadura avanzada (30). Se elaborará un plan de capacitación que se iniciará a fines de 2020 para 500 maquinistas forestales, 130 mecánicos y 1.000 conductores profesionales.



La inversión ascenderá a US$ 2.700 millones en la planta industrial. UPM abonará un canon anual fijo de US$ 7 millones para funcionar en zona franca. Entre pago de impuestos y de contribuciones al seguro social se alcanzarán los US$ 170 millones anuales, según las cifras divulgadas por la empresa.UPM, empleo, capacitación



La planta creará 10.000 puestos permanentes de trabajo en toda la cadena de valor.

Crean barrios temporales El gobierno creará alojamientos temporales durante la construcción de la planta en Paso de los Toros, Centenario, Durazno y Carlos Reyles. Se trata de viviendas, una red de saneamiento, centros de recreación, parrilleros, red de fibra óptica, y seguridad. Serán 1.250



módulos y 3.000 camas. Cada vivienda tendrá cuatro dormitorios y cuatro baños, dijo el ministro.