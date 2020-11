Nueva normativa para perros en espacios públicos: multas irán hasta $12.800

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto de Convivencia Responsable referido a la tenencia de los perros en los espacios públicos, junto con la prevención de multas en caso de incumplimientos.

El decreto establece que durante el día será obligatorio el uso del collar y la correa. La habilitación para transitar sin estos elementos será entre las 00:00 y las 06:00 del período comprendido entre el 1 de octubre de este año y el 30 de abril de 2021.

"Este permiso contará con horario extendido a partir del 1º de mayo y hasta el 20 de setiembre de 2021. Dentro de estas fechas el horario será entre las 22:00 horas y las 8:00 de la mañana del día siguiente", agregó la junta.

Por otra parte también se exigirá el uso de bozal para los animales que sean considerados "potencialmente peligrosos", es decir los perros que tengan las características que serán definidas por la a Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MGAP).

El decreto indica además que habrá lugares donde estará prohibida la permanencia y el ingreso de personas con sus perros, como por ejemplo los espacios reservados para juegos infantiles y las playas habilitadas para baño durante la temporada estival.



También se establece que "las personas responsables de la tenencia de estos animales deberán retirar los residuos y/o materia fecal dejados por éstos en cualquier espacio de uso público". En estos lugares tampoco se permitirá el adiestramiento de los animales.

Las multas previstas en caso de incumplimiento podrán ir desde las 2 hasta las 10 UR ($ 2.500 a $ 12.890 en base a la cotización actual), según cada caso.

Las penas podrán ser por: circular con perros sin collar y sin correa (2 UR - $ 2.500); no retirar los residuos o el excremento del animal (5 UR - $ 6.400); adiestrar perros en los espacios públicos (3 UR - $ 3.800); ingresar a espacios reservados para juegos infantiles (entre 2 y 4 UR según si el perro tenía collar y correa o no - $ 2.500 y $ 5.000), no ponerle correa o bozal a los animales "potencialmente peligrosos (10 UR - $ 12.800) y el paseo de perros "potencialmente peligrosos" con bozal pero sin collar ni correa (8 UR - $ 10.000).

La Junta Departamental de Montevideo informó que la intendencia reglamentará la norma y "determinará la dependencia competente para efectuar la fiscalización del cumplimiento del decreto, así como la aplicación de las sanciones".