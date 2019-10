Desde el 1° de noviembre multarán a quienes viajen sin sillita y con menores de 12 adelante

A partir del 1° de noviembre comenzará la segunda etapa de fiscalización del uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) que consistirá en pasar de la simple observación a la multa, para quienes no lo usen, informó la Intendencia de Montevideo.

A aquellas personas que no cumplan con la reglamentación se las multará y tendrán un plazo de diez días para presentarse en la comuna. En caso de verificarse que corrigió la situación se levantará.



La multa también se aplicará para las personas que viajen con menores de 12 años en la silla de adelante. En ese caso el importe a pagar será de 3 unidades reajustables ($ 3.585 al cambio actual) y de 2 unidades reajustables ($ 2.390) en el caso de irregularidades con las sillas, informó Subrayado.



La información de la fiscalización fue otorgada en el marco del segundo Estudio Observacional de Uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) presentado por la intendencia y la Fundación Gonzalo Rodríguez.



Durante la presentación del estudio, la fundación anunció además una nueva campaña de bien público, con el objetivo de acompañar el proceso de fiscalización que llevará adelante la comuna.



“La fiscalización por parte de las autoridades es un elemento fundamental para que los números mejoren sustancialmente, por eso nos sumamos a este movimiento de la Intendencia con la implementación de la campaña Usá Silla" informó María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación.

Primera etapa de la fiscalización.

A partir de julio de este año la intendencia intensificó los operativos de control en el marco de la primera etapa de fiscalización de la comuna.



De acuerdo al informe, se observaron 5.700 vehículos en los que viajaban niñas y niños menores de 12 años en seis puntos de la capital.



Los datos indicaron que el 46% no utiliza ningún método de seguridad, el 30,8% tiene SRI y el 23,2% usa únicamente cinturón de seguridad.



Si estas cifras se dividen por franja etaria, para las y los menores de 1 año el 72.8% utilizan SRI, el 2.3% utiliza cinturón y el 25% no usa sistemas de seguridad.



En tanto, entre 1 y 5 años el 60% utiliza SRI, el 6.2 % cinturón de seguridad y el 33.6% no utiliza ningún método.