Nostalgia: "Es muy desafiante" y "habrá que trabajar con mucho protocolo", dijo Radi

El ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi consideró que la Noche de la Nostalgia, para la que el gobierno admitió fiestas con baile, "es una situación desafiante" con respecto al coronavirus y por tanto "habrá que trabajar con mucho protocolo".

Radi indicó que si bien ya no cumple una tarea de asesoramiento al gobierno y por tanto no conoce los protocolos establecidos, es necesario recordar que "el aumento de las interacciones aumenta la posibilidad de contagio", expresó en la noche de ayer martes en rueda de prensa recogida por 970 Noticias.



"Me imagino que se van a tomar todas las medidas para minimizar interacciones humanas no deseadas", dijo y ejemplificó: "Una cosa es la pareja con la que convivís y otra cosa son otras personas con las que podés interaccionar".



Con respecto al anuncio de la apertura de fronteras para extranjeros que tengan propiedades en Uruguay y su núcleo familiar, Radi indicó que "la idea de progresividad que se planteó, el gradualismo y el monitoreo, formaba parte de los cuatro principios rectores del GACH".



"En la medida que la situación sanitaria va mejorando, la posibilidad de hacer aperturas en forma progresiva y monitorizada forma parte de aquella estrategia integral inicial", dijo Radi y expresó que si bien el grupo ya no está en funcionamiento, "se sigue con esas coordenadas".



Asimismo, el científico opinó que hay "un cierto nivel de seguridad y margen como para ir intentando dar próximos pasos, sabiendo que la pandemia no se ha terminado".



Con respecto a la situación sanitaria general, Radi indicó que "la trayectoria de la epidemia ha ido a una zona de mucho mayor control", si bien recordó que "todavía tenemos transmisión comunitaria".



"La pandemia en el mundo de ninguna forma ha terminado, de hecho en estos días hay más de 630.000 casos diarios. La pandemia a nivel mundial se terminará cuando haya un control a nivel planetario", es por esto que consideró que si bien Uruguay está en un lugar más favorable, la región seguirá presentando desafíos para el país.



Por lo tanto, recomendó tener "un optimismo cauto", teniendo en cuenta además que la campaña de vacunación "ha sido un éxito y que las vacunas han demostrado su eficacia de forma definitiva".

Radi participó en la noche de ayer junto con Henry Cohen y Fernando Paganini, también integrantes del GACH, de una ceremonia de homenaje que les fue realizada por el Rotary Distrito 4975.