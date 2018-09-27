Nombran Ciudadano Ilustre a Roberto Acosta, por ser la insignia de la comunidad LGTBI

Junta Departamental

Además en la misma jornada también se homenajeó a la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad.

La Junta Departamental de Montevideo homenajeó y nombró Ciudadano Ilustre a Roberto Acosta, "figura insignia de la comunidad LGBTI y de la Marcha por la Diversidad", informaron este miércoles durante el acto de homenaje.

Sonriente y con el puño en alto se lo puede ver en una foto publicada por el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien acompañó la imagen con un texto en el que expresó su orgullo.

Con gran orgullo en Montevideo homenajeamos a las y los militantes de la @MarchaDivUY. Y declaramos con la Junta Departamental ciudadano ilustre de la ciudad a Roberto Acosta. pic.twitter.com/9ZDZ9JNABy — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 26 de septiembre de 2018

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"Con gran orgullo en Montevideo homenajeamos a las y los militantes de la @MarchaDivUY. Y declaramos con la Junta Departamental ciudadano ilustre de la ciudad a Roberto Acosta", tuiteó el jefe comunal quien lo nombró "Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo".

"Acosta es un vecino montevideano referente en la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, sosteniendo la divisa del arcoíris que abre la Marcha por la Diversidad cada último viernes del mes de setiembre", indicó la Junta Departamental.

Roberto Acosta, declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Foto: Mateo Vázquez

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Además en la misma jornada también se homenajeó a la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, en reconocimiento a su trayectoria en la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI.