¿Qué se puede hacer en la noche de San Patricio?

El 17 de marzo ya no queda marcado solo en los calendarios de los irlandeses, sino en los del mundo occidental en general, como una jornada de celebración hasta altas horas de la noche.



Uruguay no escapa a este fenómeno y los boliches montevideanos aprovechan la celebración del Día de San Patricio para llenar sus locales de cerveza, whiskey ─que no es lo mismo que whisky─ y música en vivo para los miles de jóvenes que salen a festejar vestidos de verde.

El País comparte con sus lectores una guía de qué se puede hacer esta noche, empezando por el lugar ideal para sacarse una foto: la puerta de la Ciudadela, que desde ayer está iluminada de verde..

Bares irlandeses

The Shannon

Es el bar irlandés en Uruguay por excelencia y funciona desde 2001. Ubicado en Bartolomé Mitre y la Peatonal Sarandí (Ciudad Vieja), estará abierto de 19 a 5 horas.



Tocarán las bandas de música celta Treboada y The Sannon Irish Band.



La entrada es libre pero se hacen reservas para el entrepiso del local, que comenzará a funcionar a las 21 horas. El precio del ticket es de $600 e incluye una consumición de whiskey, cerveza o refresco y una remera de del Dïa de San Patricio.

Brickell

Ubicado en Juan Manuel Blanes y Constituyente (Parque Rodó), la cuarta fiesta de San Patricio de Brickel Irish Pub comenzó a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 6 de la madrugada.



Hay música en vivo, DJs, food trucks, se regalarán gorros y habrá sorteos.

Gallagher's

El pub irlandés de Manuel Pagola y 26 de marzo (Pocitos) comenzó a celebrar San Patricio a las 14 horas.



En el local habrá Jjs, bandas celtas, gaitas, cotillón, "cerveza verde mágica", duendes y se realizará un sorteo de dos pasajes a Irlanda para quienes hayan hecho una precompra de dos cervezas.

Ennis

Ennis Irish Pub abre sus dos locales, ubicados en Urquiza y Presidente Batlle (Tres Cruces) y en Tristán Narvaja y 18 de julio (Cordón) desde las 18 horas y hasta las 2 de la madrugada.



La celebración incluirá música y una promoción de cerveza artesanal a 2 por $200.

St. Patrick's

El pub irlandés de Irigotia y Juan Carlos Blanco (Prado) abre sus puertas a las 20:30 horas y funciona solo con reserva. Habrá un menú especial de San Patricio con plato principal, bebida y postre.

Cervecerías artesanales

Montevideo Brew House

A pocas semanas de su reapertura, MBH, ubicado en la esquina de Libertad y Carlos Maeso (Pocitos) planea llevar a cabo "el evento cervecero del año".



El festejo comenzará a las 21 horas e incluirá música en vivo, promociones de 3x2 de MBH Dry Stout, la cerveza de tipo irlandesa de la casa.



Además, estará presente en el correr de la noche la Speakeasy beer truck, un vehículo que despachará cerveza verde para los asistentes.

Tierra de Osos

El local de la marca de cerveza artesanal Oso Pardo, ubicado en Joaquín de Salterain y Guaná (Parque Rodó) se suma a la celebración de San Patricio con una propuesta que comenzó a las 16 horas, incluirá una selección de música irlandesa y se venderá Maracuyipa, la cerveza con maracuyá exclusiva de Oso Pardo.

Mastra

Las choperías Mastra ubicadas en Lorenzo Pérez y 26 de marzo (Pocitos), 21 de septiembre y Bonpland (Punta Cartretas), José Terra y Juan José de Amézaga (MAM, Goes) y sus locales de Salto y Colonia estarán abiertos para quenes quieran tomar cerveza artesanal.

Hey Chopp

La cervecería de Juan Paullier y Rivera (Tres Cruces) estará abierta en su horario habitual de 19 a 3, con regalos y promociones.



Habrá 25 litros de cerveza English Pale Ale (EPA) de una marca uruguaya que se regalaran en medias pintas, se podrá adquirir jarras cerveceras temáticas de un litro a $ 500 con recargas de $ 250, mientras que las medidas de whiskey se venderán a $ 100.