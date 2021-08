Niños y embarazadas que perciben asignación familiar comienzan a recibir complemento de $ 2.500 en setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el mes de setiembre, niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que reciben asignación familiar del Plan de Equidad tendrán un refuerzo de $2.500 que funcionará como complemento, informaron los ministerios de Economía y Desarrollo Social a través de un comunicado. El incremento funcionará por cuatro meses, e incluye a unos 70.000 niños de Uruguay.

Además, los ministerios informaron que resolvieron extender las prestaciones y los refuerzos previstos en el marco de la emergencia sanitaria. Entre ellos aparece el cupón-canasta de emergencia (TuApp), que regirá por todo el mes de setiembre y tiene un valor de $1.200. A su vez, las asignaciones familiares del Plan de Equidad también tendrán un refuerzo del 70% en setiembre.

El refuerzo en la asignación familiar había sido informado en junio por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en el marco del anuncio que realizó el gobierno de un plan para primera infancia.



Ese día, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, había dicho en conferencia de prensa que a partir de 2022 se sumarán US$ 50 millones al Presupuesto Quinquenal para financiar el programa de apoyo a la primera infancia, que prioriza a los niños de 0 a 3 años. Para apoyar a los niños y para generar una mayor oferta de centros educativos, explicó.



“En esta administración hemos apoyado desde el Fondo Coronavirus a los niños de mayor vulnerabilidad, pero hay vulnerabilidades que van más allá de la pandemia, que son de fondo. Eso abordamos con el proyecto que incorporamos de forma estructural al Presupuesto”, enfatizó Arbeleche.



Además, la ministra actualizó la cifra que se destinará este año al Fondo Coronavirus: serán US$ 980 millones. La última cifra que el gobierno había anunciado en este sentido era de US$ 900 millones.