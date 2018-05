Niña de 21 meses en CTI tras ser atacada por pitbull

Una beba de 21 meses fue atacada por un perro de raza pitbull en Maldonado. La niña se encontraba en la casa de su tía, ubicada en la calle Dodera del barrio Centro, cuando fue mordida por el perro. El animal la atacó por la espalda y le provocó heridas en la cabeza, en la cara y en una de las orejas.

La víctima fue atendida en principio por una unidad de emergencia móvil que se trasladó hasta la vivienda, luego fue llevada al Hospital de Maldonado "Elbio Rivero" en donde le realizaron los primeros cuidados y finalmente fue trasladada hasta el CTI del Hospital Mautone, donde la niña es socia.

A pesar de que la pequeña no sufre riesgo de vida y está estable, recibió algunas heridas de entidad que le provocaron, entre otras cosas, hundimiento de cráneo y un desgarro parcial del lóbulo de una oreja

Los familiares no radicaron la denuncia debido a que el perro es propiedad de la familia.

En lo que va del 2018, es el primer caso de estas características que sale a la luz. En 2017 fueron más de 20 las mordidas de perros a humanos.

Medidas.

Luego de este hecho, Carlos Medina, coordinador de la Dirección de Higiene de la Intendencia de Maldonado, dijo a FM Gente que el gobierno departamental "no puede pasar por encima" de una ley con alcance nacional, para actuar en el caso de las jaurías y los perros de razas peligrosas. A su vez, expresó que "en el caso de la niña, la familia no radicó denuncia por lo que la justicia no puede actuar". "Es un tema que está candente y que nos preocupa. Lo vivimos a diario tanto en Maldonado como en todo el país", dijo.

De acuerdo con la ley, todo tenedor de un animal "será responsable de los daños que pueda provocar a otro animal o a una persona", y será pasible de una multa que puede ir de una a 500 Unidades Reajustables.

Perros sueltos.

En cuanto al problema de las jaurías de perros en las calles, Medina explicó que la intendencia de Maldonado está llevando a cabo castraciones masivas y que incluso ha incorporado un nuevo móvil para llegar a otros puntos del departamento que antes no podían ser atendidos.

"Es una política a futuro. Con cada castración que se realiza evitamos camadas nuevas, y camadas abundantes", señaló.

Indicó que se trata de mitigar un problema, para el cual, a nivel nacional, no se ven "salidas claras ni soluciones". Tampoco, según dijo, en el caso de las razas peligrosas. Medina informó, por ejemplo, que en el caso de la jauría que estaba en la zona de Los Dedos, "el departamento no tenía el personal ni los recursos para recogerlos y capturar esos perros".