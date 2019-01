Nicolás, el violinista uruguayo de 12 años que viajará a tocar con la Sinfónica de Alemania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Maggi tiene 12 años y toca el violín desde que tiene seis. Vive en San Jacinto, departamento de Canelones, y recibió una invitación de la Sinfónica de Alemania para realizar cuatro conciertos en el mes de mayo.

En diálogo con Canelones Capital Tv, Nicolás cuenta que hace un tiempo comenzó a estudiar música en Montevideo, "pero era costoso", por lo que averiguó para estudiar en Minas, que era gratis. El problema con Minas es que el viaje era largo: desde su casa debía disponer de dos horas para llegar. De todas maneras, lo hizo.

"No me querían aceptar porque era chico, pero les pedí una oportunidad y en un año llegué a tener cero falta", dice orgulloso.



Nicolás cuenta que a través de las redes sociales se puso en contacto con él el director de la Sinfónica de Alemania y le envío la invitación: a mediados de mayo viajará y durante un mes participará, junto con niños de otros países, en una serie de cuatro conciertos.

"Siempre todo el mundo tiene que perseguir sus sueños. Yo perseguí el mío y ahora puedo ir a Alemania", dice Nicolás.



El pequeño músico reconoce que no se lo esperaba: "Nunca me esperaba, yo que soy un chiquilín común, poder ir a Alemania. Estoy sorprendido y agradecido".



Para recaudar dinero y poder costear el viaje, la familia de Nicolás abrió una cuenta en Abitab: N° 95641.



Además, intentan recibir ayuda de las autoridades y realizaron gestiones ante la Dirección General de Cultura de Canelones. Nicolás dijo que se contactaron con el director Tabaré Costa: "Él es muy bueno y hace todo pero no puede tanto, entonces yo tengo la esperanza de que el señor intendente (Yamandú) Orsi me pueda ayudar para ir a Alemania".

Nicolás estudió en el conservatorio Francisco Tárrega y con tan solo 12 años ya se recibió de profesor de música.

En julio de 2018, la Junta departamental de Canelones realizó un reconocimiento a este joven músico. En este video, parte de aquel momento y sobre el minuto 4:40 Nicolás toca el violín: