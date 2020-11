Navidad: se instará a que parroquias que puedan celebrar misas al aire libre lo hagan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Debido al contexto generado por la pandemia del coronavirus, la Iglesia Católica del Uruguay buscará que en Navidad las parroquias que tengan la posibilidad realicen las misas al aire libre para evitar posibles contagios, confirmó a El País la secretaría del cardenal Daniel Sturla.

No habrá un protocolo único en estos casos. Se gestionará según el espacio y las condiciones con las que cuente cada parroquia para celebrar la misa al aire libre. A partir de eso se definirá el aforo y la disposición que deberán tener los fieles durante la misa.

La secretaría de Sturla confirmó que no se convocarán a misas multitudinarias. La idea que es que todas las parroquias que puedan las hagan al aire libre en los espacios que dispongan: patios en los colegios, jardines en las entradas, etc.



Por otra parte, en algunas parroquias puntualmente se maneja la posibilidad de que sea lleve a cabo una doble misa: una adentro y otra afuera de la iglesia.



En caso de que la misa sea dentro de la iglesia, como está sucediendo ahora, se deberá respetar un estricto protocolo: 1/3 de aforo, uso obligatorio de tapabocas y la posibilidad de "la comunión espiritual" para los fieles que no estén dispuestos a comulgar.



De todos modos, desde la Iglesia Católica del Uruguay se indicó que el protocolo puede sufrir variantes para Navidad, dependiendo de lo que sugieran las autoridades.



El próximo 10 de diciembre en la mañana se realizará una conferencia de prensa con los detalles y los protocolos correspondientes para las misas en espacios cerrados y abiertos.



El pasado 11 de agosto, Sturla puso sobre la mesa la posibilidad de hacer las mismas al aire libre en esa fiesta. "Una cosa positiva es que nosotros tenemos la Navidad en verano. Ya en algunas iglesias se está pensando en celebraciones que sean afuera. El tema es no hacer más de una celebración en el mismo local, pero hay iglesias que tienen además del templo salón parroquial y ahí sí se puede hacer. Celebraciones afuera se hacen en muchas iglesias con motivo de la Navidad. Si Dios quiere y nos acompaña el tiempo, eso puede ser una muy buena solución", manifestó.