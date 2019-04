NatGeo viene por el Graf Spee

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un equipo del programa Drain the oceans (Drenar los océanos), de National Geographic, arribará mañana a Montevideo para grabar un programa especial sobre el Graf Spee. Se trata de una serie de televisión documental australiana y británica, que se estrenó en mayo del año pasado y que es vista por millones de personas en más de 170 países.

El equipo de Drain the oceans ha cruzado el mundo para visitar los mares de China, el golfo de México, el Mediterráneo, el Nilo, el Océano Pacífico, el Índico, el Atlántico y el Mar Báltico, para revelar barcos naufragados, tesoros y ciudades hundidas. Para ello, utiliza un moderno sistema de escaneo submarino, que le suma un atractivo especial a cada uno de los programas.

En Uruguay serán recibidos por Alfredo Etchegaray, último propietario de los derechos de extracción del Graf Spee, quien desde hace años viene reclamando se permita comercializar el mascarón de popa del buque, el cual se encuentra guardado en un depósito de la Armada. El 50% de lo que se obtenga de una venta le pertenece a los hermanos Alfredo y Felipe Etchegaray. A su vez, de esa mitad, el 25 % (restando algunos gastos operativos) le correspondería a los herederos del buzo que estuvo a cargo de los rescates, Héctor Bado.

“Lo más insólito es que National Geographic manda gente que atraviesa el planeta por el interés que existe sobre el Graf Spee y acá al águila la tienen en un cajón. Si a mí el Museo Naval me dice que la quiere exhibir, yo no tengo problema”, dijo Etchegaray a El País.

En Uruguay, su famosa águila de bronce (mascarón de popa) continúa encerrada en una caja, donde nadie puede verla.

“La Justicia rechazó el argumento del Estado de que nuestro reclamo había caducado. Estamos exigiendo el cumplimiento del contrato, nada más”, agregó.

La agenda del equipo de Drain the oceans incluye una recorrida que se hará mañana por el Museo Naval, donde hay varios elementos del Graf Spee, una visita al sitio del naufragio y una comida en la propia casa del empresario.

Solo intenciones

El año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó a todos los partidos políticos para que opinaran sobre cuál es el futuro más conveniente para el águila del Graf Spee. Ello ocurrió luego que el diputado nacionalista Jorge Gandini le planteara al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, que el Estado venda el águila para obtener recursos para la cartera.

En el pasado, se recibieron ofertas por la pieza que iban de los US$ 8 millones a los US$ 52 millones. Y el ministro dejó entrever que ahora estarían dadas las condiciones para que la venta se pudiera concretar.

El águila se encuentra desde hace años guardada dentro de una caja de madera en un depósito del Fusna (Fusileros Navales) y ha sido objeto de una larga controversia por planteos de representantes del gobierno alemán para que la pieza, que pertenece a Uruguay, no fuera vendida o exhibida.

La histórica pieza es objeto de un litigio desde hace años.

Millones de personas en más de 170 países



El programa Drain the oceans es visto por millones de personas en más de 170 países que reciben la señal de NatGeo.

La serie ofrece una novedosa narración a medida que explora los océanos con una tecnología innovadora, para investigar misterios asombrosos como lo que sucedió con el vuelo MH370 de Malaysian Airlines o cómo el tsunami del Océano Índico de 2004 afectó los datos globales en la nube. También puso su mira en las huellas del nazismo y en el mito de la Atlántida.

El objeto millonario que nadie puede ver

La Justicia determinó en tercera instancia que el Estado uruguayo es el propietario de la totalidad del rescate del Graf Spee. De todos modos, el permisario tiene el derecho sobre el 50% del producido de una venta.

El águila del buque se encuentra desde hace años guardada dentro de una caja de madera, en un depósito de la Armada.

Por ahora, nadie la puede ver ni sacar provecho de ella.